Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
8.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
9.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
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Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
26.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
65.4 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
70.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
72.4 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
114.4 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
120.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
126.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
126.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
127.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,66
Экономия при брони: -4,17 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
128.4 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
129.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
85,30
Экономия при брони: -0,40 грн