Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
130.4 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
85,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
133.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
87,23
Экономия при брони: -4,74 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
165.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
185.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
195.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
195.7 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
202.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
217.5 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
223.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
251.4 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
252.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
252.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Конотоп, просп. Мира, 83
255.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis