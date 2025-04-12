Миртазапин Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Миртазапин Сандоз инструкция по применению
Состав
Миртазапин - 30 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующее вещество препарата Миртазапин Сандоз — миртазапин — является активным центральным пресинаптическим антагонистом α2-рецепторов, который повышает норадренергическую и серотонинергическую передачу в ЦНС. Усиление серотонинергической передачи происходит исключительно через 5-НТ1-рецепторы, поскольку миртазапин блокирует 5-НТ2- и 5-НТ3-рецепторы. В этом эффекте принимают участие оба энантиомера миртазапина. S(+)-энантиомер блокирует α2 и 5-НТ2-рецепторы, а R(-)-энантиомер — 5-НТ3-рецепторы. Кроме того, миртазапин блокирует Н1-рецепторы, что предопределяет его седативные свойства. В терапевтических дозах практически не проявляет антихолинергической активности и не влияет на сердечно-сосудистую систему.
Фармакокинетика. После перорального применения миртазапин быстро и хорошо всасывается (биологическая доступность составляет около 50%), достигая Cmax в плазме крови приблизительно через 2 ч. Почти 85% миртазапина связывается с белками плазмы крови. Средний Т½ — 20–40 ч; зафиксированы случаи, когда Т½ составлял 65 ч; более короткий Т½ обычно наблюдается у молодых пациентов. Более длительный Т½ позволяет принимать препарат 1 раз в сутки. Стабильная концентрация достигается через 3–4 сут, после чего аккумуляция проходит. В пределах рекомендованной дозы фармакокинетические показатели миртазапина имеют линейную зависимость от принятой дозы препарата. Прием пищи не влияет на фармакокинетику миртазапина.
Миртазапин активно метаболизируется и выводится из организма с мочой и калом на протяжении нескольких дней. Основными путями биотрансформации являются деметилирование и окисление с дальнейшей конъюгацией. Данные in vitro (микросомы печени) указывают, что ферменты CYP 2D6 и CYP 1A2 цитохрома P450 участвуют в формировании 8-гидроксиметаболита миртазапина, а CYP 3A4 формирует N-диметил- и N-оксидметаболитов. N-диметилметаболит фармакологически активен и проявляет аналогичное фармакологическое действие, что и исходное вещество.
Клиренс миртазапина может уменьшаться при почечной или печеночной недостаточности.
Показания Миртазапин Сандоз
лечение глубокой депрессии.
Применение Миртазапин Сандоз
взрослые. Эффективная суточная доза обычно 15–45 мг; начальная доза — 15 или 30 мг. Если начальная доза составляет 15 мг, а суточная — 15 или 45 мг, применяют таблетки соответствующего дозирования. Миртазапин начинает проявлять эффект после 1–2 нед лечения. Терапия адекватной дозой должна стать причиной положительного ответа на протяжении 2–4 нед. При недостаточной реакции дозу можно повысить. Если на протяжении следующих 2–4 нед необходимого эффекта не выявляют, препарат следует отменить.
Пациенты пожилого возраста. Рекомендованная доза аналогична для взрослых. С целью достижения удовлетворительного и безопасного результата, повышение дозы для пациентов пожилого возраста осуществляют под строгим контролем врача.
Почечная недостаточность. Клиренс миртазапина может снижаться у пациентов с почечной недостаточностью умеренной или тяжелой степени (клиренс креатинина <40 мл/мин). Назначая Миртазапин Сандоз этой категории пациентов, следует контролировать клиренс креатинина.
Печеночная недостаточность. Клиренс миртазапина может снижаться у пациентов с печеночной недостаточностью. Этот факт необходимо учитывать, назначая Миртазапин Сандоз этой категории пациентов, особенно с печеночной недостаточностью тяжелой степени. Назначают Миртазапин Сандоз, начиная с минимальной дозы и контролируя клиренс миртазапина, особенно в случае повышения дозы.
Т½ миртазапина 20–40 ч, поэтому его можно применять 1 раз в сутки.
Желательно применять препарат в одно время, на ночь перед сном. Суточную дозу препарата можно разделить на 2 приема (утром и вечером; большую часть дозы следует принимать на ночь).
Таблетки следует применять внутрь, глотать, не разжевывая; при необходимости — запивать водой.
Пациентов с депрессией лечат на протяжении продолжительного периода, не менее 6 мес, до полного исчезновения симптомов.
Прекращать лечение миртазапином рекомендуется постепенно, во избежание симптомов отмены.
Противопоказания
повышенная чувствительность к миртазапину или к любому компоненту препарата. Одновременное применение миртазапина с ингибиторами МАО.
Побочные эффекты
у пациентов с депрессией были выявлены симптомы, которые могут быть связаны с самым заболеванием. Однако иногда сложно определить, какие именно симптомы являются проявлением болезни, а какие — результатом лечения миртазапином.
Наиболее распространенными побочными реакциями, которые возникают у более чем 5% пациентов, которых лечат миртазапином: сонливость, седация, сухость во рту, увеличение массы тела, повышение аппетита, головокружение и повышенная утомляемость.
Побочные эффекты классифицированы по частоте проявлений: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), частота неизвестна (побочные реакции из спонтанных отчетов).
Со стороны крови и лимфатической системы: частота неизвестна — угнетение деятельности костного мозга (гранулоцитопения, агранулоцитоз, апластическая анемия, тромбоцитопения), эозинофилия.
Метаболизм и нарушение питания: очень часто — увеличение массы тела, повышение аппетита; частота неизвестна — гипонатриемия.
Психические нарушения: часто — нарушение сна, спутанность сознания, беспокойство, бессонница; иногда — ночные кошмары, мания, ажитация, галлюцинации, психомоторное возбуждение (в том числе акатизия, гиперкинезия); частота неизвестна — суицидальные мысли, поведение.
Со стороны ЦНС: очень часто — сонливость, седация, головная боль; часто — летаргия, головокружение, тремор; иногда — парестезия, повышенная утомляемость ног, синкопе; редко — миоклония; частота неизвестна — судороги (кровоизлияния), серотониновый синдром, парестезии слизистой оболочки полости рта.
Сосудистые нарушения: часто — ортостатическая гипотензия; иногда — артериальная гипотензия.
Со стороны ЖКТ: очень часто — сухость во рту; часто — тошнота, диарея, рвота; иногда — гипестезия слизистой оболочки полости рта; частота неизвестна — отек слизистой оболочки полости рта.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — повышение активности трансаминаз в сыворотке крови.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — экзантема; частота неизвестна — синдром Стивенса — Джонсона; буллезный дерматит; мультиформная эритема; токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: часто — артралгия, миалгия, боль в спине.
Со стороны эндокринной системы: частота неизвестна — нарушение секреции антидиуретического гормона.
Общие нарушения: часто — периферические отеки, повышенная утомляемость.
Следует отметить, что снижение дозы обычно не приводит к уменьшению сонливости/седатации, но может снизить эффективность антидепрессанта.
Возбуждение и бессонница, которые могут быть симптомами депрессии, могут ухудшиться вследствие лечения антидепрессантами, в том числе миртазапином.
Случаи суицидальных мыслей и поведения отмечали на протяжении терапии миртазапином или после прекращения лечения.
Выявляли временное повышение уровня трансаминазы и γ-глутамилтрансферазы (однако не сообщалось о побочных реакциях).
Особые указания
Суицид/суицидальные мысли или клиническое ухудшение. Депрессия связана с повышенным риском суицидальных мыслей, нанесением себе вреда, суицида (случаи, связанные с суицидом). Этот риск отмечают до возникновения выраженной ремиссии. Поскольку улучшение может не наступить на протяжении первых недель или более лечения, пациенты должны находиться под строгим контролем врача до наступления улучшения. Согласно общему клиническому опыту, риск суицида может повышаться на ранних стадиях выздоровления.
Известно, что пациенты с суицидальными попытками в анамнезе, или пациенты, которые проявляют выраженную степень суицидального мышления еще до начала терапии, имеют высокий риск возникновения суицидальных мыслей или попыток самоубийства и должны находиться под строгим контролем на протяжении всего лечения. Анализ клинических исследований антидепрессантов, которые применяются взрослыми с психическими расстройствами, свидетельствует о повышенном риске развития суицидального поведения при приеме антидепрессантов по сравнению с пациентами в возрасте <25 лет, которые получали плацебо.
Во время терапии антидепрессантами необходим строгий контроль пациентов с высоким риском суицидального поведения, особенно в начале терапии и после изменения дозирования. Пациентов следует предупреждать о необходимости обращать внимание на любые клинические проявления, суицидальное поведение или мысли и непривычные изменения в поведении и обращаться за медицинскими рекомендациями немедленно, если такие симптомы возникли.
Принимая во внимание возможность самоубийства, особенно в начале лечения, пациенту необходимо давать минимально необходимое количество таблеток препарата.
Угнетение деятельности костного мозга. Во время лечения миртазапином сообщалось об угнетении деятельности костного мозга, что обычно проявляется гранулоцитопенией или агранулоцитозом.
Сообщалось об отдельных случаях агранулоцитоза, они обычно обратимы, но иногда — с летальными последствиями (преимущественно у пациентов в возрасте >65 лет). Врач должен обращать внимание на такие симптомы, как лихорадка, боль в горле, стоматит или другие признаки инфекции. Когда возникают такие симптомы, лечение следует прекратить и сделать анализ крови.
Желтуха. Лечение необходимо прекратить при появлении желтухи.
Состояния, при которых необходим строгий контроль врача. Осторожное дозирование, а также регулярное и тщательное наблюдение необходимы пациентам со следующими состояниями:
- эпилепсия и органические поражения головного мозга. Миртазапин следует применять с особой осторожностью пациентам с эпилептическими приступами в анамнезе. Лечение следует прекратить пациентам, у которых развиваются эпилептические приступы или когда отмечают повышение частоты эпилептических приступов;
- печеночная недостаточность: после перорального применения 15 мг миртазапина его клиренс уменьшается приблизительно на 35% у больных с печеночной недостаточностью легкой или умеренной тяжести по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени. Средняя плазменная концентрация миртазапина увеличивается приблизительно на 55%. Назначая 30 мг миртазапина, следует учитывать соотношение польза/потенциальный риск для пациента;
- почечная недостаточность: после одноразового перорального применения 15 мг миртазапина пациентами с почечной недостаточностью умеренной степени (10 мл/мин ≤ клиренс креатинина <40 мл/мин) или тяжелой степени (клиренс креатинина <10 мл/мин) клиренс миртазапина снизился приблизительно на 30 и 50% соответственно по сравнению со здоровыми пациентами. Средняя концентрация миртазапина в плазме крови повысилась на 55 и 115% соответственно. Не было никаких значительных отличий у пациентов с почечной недостаточностью легкой степени (40 мл/мин ≤ клиренс креатинина <80 мл/мин) по сравнению с контрольной группой. Назначая 30 мг миртазапина, следует учитывать соотношение польза/потенциальный риск для пациента и контролировать клиренс креатинина;
- заболевания сердца, такие как нарушение проводимости, стенокардия и недавно перенесенный инфаркт миокарда. В этих случаи сопутствующую терапию следует назначать с осторожностью;
- артериальная гипотензия;
- сахарный диабет: у пациентов с сахарным диабетом антидепрессанты могут влиять на уровень глюкозы в крови. Может возникнуть необходимость в коррекции дозы инсулина и/или пероральных гипогликемических препаратов и рекомендуется тщательное наблюдение.
Как и при применении других антидепрессантов, необходимо принять во внимание следующее:
- при применении антидепрессантов у пациентов с шизофренией или другими психическими расстройствами могут обостряться психотические симптомы; могут стать более интенсивными параноидальные мысли;
- при лечении депрессивной фазы биполярного расстройства она может перейти в маниакальную фазу. Необходимо тщательно наблюдать пациентов с маниакальными или гипоманиакальными проявлениями в анамнезе. Применение миртазапина следует прекратить, если пациент входит в маниакальную фазу;
- хотя привыкание к препарату не возникает, постмаркетинговый опыт применения показывает, что внезапное прекращение лечения после продолжительного применения может иногда приводить к появлению симптомов отмены. Большинство реакций отмены проявляются незначительными клиническими симптомами и проходят сами. Среди разных симптомов отмены, о которых сообщалось, наиболее частыми были головокружение, возбуждение, беспокойство, головная боль и тошнота. Хотя о них сообщалось как о симптомах отмены, следует помнить, что они могут быть связаны с ходом основного заболевания. Рекомендуется постепенно прекращать лечение миртазапином;
- необходима осторожность при лечении пациентов с расстройствами мочевыделения, в том числе как следствия гипертрофии предстательной железы, пациентов с острой закрытоугольной глаукомой и повышенным внутриглазным давлением (однако влияние препарата Миртазапин Сандоз маловероятно вследствие его очень низкой антихолинергической активности);
- акатизия/психомоторное возбуждение: применение антидепрессантов связано с развитием акатизии, что характеризовалась субъективно неприятным или тревожным возбуждением и необходимостью часто двигаться вместе с невозможностью спокойно сидеть или стоять. Вероятнее всего, эти симптомы могут возникнуть на протяжении первых нескольких недель лечения, поэтому повышение дозы может вредить здоровью.
Гипонатриемия. Были отдельные сообщения о гипонатриемии при применении миртазапина, что связано с неадекватной секрецией антидиуретического гормона. Пациенты пожилого возраста или лица, применяющие сопутствующую терапию, которая может вызвать гипонатриемию, требуют особого контроля.
Серотониновый синдром. Взаимодействие с серотонинергическими активными веществами: серотониновый синдром может возникнуть, когда селективные ингибиторы обратного захвата серотонина применяют сочетанно с другими серотонинергическими активными веществами. Симптомами серотонинового синдрома могут быть гипертермия, ригидность мышц, миоклония, автономная нестабильность с возможными быстрыми колебаниями жизненно важных показателей. Изменения психического состояния включают спутанность сознания, раздраженность и высокое возбуждение, которое прогрессирует до делирия и комы. Серотониновый синдром возникает очень редко у пациентов, которые получают лечение только миртазапином.
Пациенты пожилого возраста. Назначая миртазапин пациентам пожилого возраста, следует помнить о нежелательных эффектах, которые проявляются на фоне применения антидепрессантов. Возникновение побочных реакций у лиц пожилого возраста отмечали не чаще, чем у пациентов других возрастных категорий.
Лактоза. Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редчайшими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность и эффективность применения миртазапина в период беременности не установлены, поэтому препарат не следует назначать беременным. Неизвестно, проникает ли миртазапин в грудное молоко, поэтому во время лечения кормление грудью следует прекратить.
Дети. Препарат не применяют для лечения детей. Поведение, связанное с суицидом (попытки самоубийства и суицидальные мысли), враждебность (преимущественно агрессия, оппозиционное поведение и гнев) чаще всего выявляли среди детей и подростков, которых лечили антидепрессантами. Если, основываясь на клинической необходимости, было принято решение о терапии антидепрессантами — пациента необходимо тщательно наблюдать в связи с возможным возникновением суицидальных симптомов. Кроме этого, данные по безопасности применения у детей и подростков в период роста, созревания, когнитивного и поведенческого развития отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами — может ухудшаться концентрация внимания (особенно на начальной стадии лечения). Пациентам, применяющим Миртазапин Сандоз, следует избегать выполнения потенциально опасных видов деятельности, которые требуют концентрации внимания.
Взаимодействия
Фармакодинамические взаимодействия
Миртазапин не следует принимать одновременно с ингибиторами МАО или на протяжении 2 нед после окончания терапии. После завершения лечения миртазапином должно пройти около 2 нед, прежде чем пациенты смогут применять ингибиторы МАО.
Кроме того, одновременный прием миртазапина с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина и другими серотонинергическимии активными веществами (L-триптофан, триптан, трамадол, линезолид, венлафаксин, литий и препараты, содержащие зверобой (Hypericum perforatum)) может привести к возникновению эффектов, обусловленных серотонином. При комбинированном применении этих активных веществ с миртазапином рекомендуется соблюдать осторожность и находиться под строгим медицинским наблюдением.
Миртазапин может усиливать седативные свойства бензодиазепинов и других седативных препаратов (в частности большинства антипсихотиков, антагонистов H1-рецепторов, опиоидов).
Миртазапин Сандоз может усиливать депрессивное действие алкоголя на ЦНС, поэтому пациентам следует воздержаться от употребления алкоголя на период лечения препаратом.
Миртазапин в дозе 30 мг 1 раз в сутки вызывает небольшое, но статистически значимое увеличение международного нормализованного индекса у пациентов, которых лечили варфарином. Рекомендуется контролировать его в случае сопутствующего применения варфарина с миртазапином в связи с возможным его увеличением.
Фармакокинетические взаимодействия
Карбамазепин и фенитоин, индукторы CYP 3A4 увеличивают клиренс миртазапина приблизительно в 2 раза и, как следствие, средняя концентрация миртазапина в плазме крови уменьшается на 60 и 45% соответственно. Когда карбамазепин или любой другой индуктор печеночного метаболизма (например рифампицин) добавляют к терапии миртазапином, дозу последнего следует повысить. Если лечение таким препаратом прекращается, может возникнуть необходимость в снижении дозы миртазапина.
Сопутствующее применение мощного ингибитора CYP 3A4 кетоконазола повышало Cmax в плазме крови и AUC миртазапина приблизительно на 40 и 50% соответственно.
При применении циметидина (слабого ингибитора CYP 1A2, CYP 2D6 и CYP 3A4) с миртазапином средние плазменные концентрации миртазапина могут повыситься более чем на 50%. Следует снизить дозу при сочетанном применении миртазапина с мощными ингибиторами CYP 3A4, ингибиторами ВИЧ-протеазы, азольными противогрибковыми средствами, эритромицином, циметидином или нефазодоном.
Не выявлено какого-либо клинически значимого фармакокинетического взаимодействия при одновременном применении миртазапина с пароксетином, амитриптилином, рисперидоном или литием.
Передозировка
опыт относительно передозировки миртазапином свидетельствует, что отмечали симптомы легкой степени. Сообщалось об угнетении ЦНС с дезориентацией и продолжительной седатацией, что сопровождалось тахикардией и незначительной артериальной гипо- или гипертензией. Однако возможны более тяжелые последствия (включая летальные) при применении в дозе, намного выше терапевтической, особенно при смешанных передозировках.
При передозировке пациентам следует проводить соответствующую симптоматическую терапию и поддерживать жизненные функции организма. Можно применять активированный уголь или сделать промывание желудка.
Условия хранения
не требует специальных условий хранения.