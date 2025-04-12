Суицид/суицидальные мысли или клиническое ухудшение. Депрессия связана с повышенным риском суицидальных мыслей, нанесением себе вреда, суицида (случаи, связанные с суицидом). Этот риск отмечают до возникновения выраженной ремиссии. Поскольку улучшение может не наступить на протяжении первых недель или более лечения, пациенты должны находиться под строгим контролем врача до наступления улучшения. Согласно общему клиническому опыту, риск суицида может повышаться на ранних стадиях выздоровления.

Известно, что пациенты с суицидальными попытками в анамнезе, или пациенты, которые проявляют выраженную степень суицидального мышления еще до начала терапии, имеют высокий риск возникновения суицидальных мыслей или попыток самоубийства и должны находиться под строгим контролем на протяжении всего лечения. Анализ клинических исследований антидепрессантов, которые применяются взрослыми с психическими расстройствами, свидетельствует о повышенном риске развития суицидального поведения при приеме антидепрессантов по сравнению с пациентами в возрасте <25 лет, которые получали плацебо.

Во время терапии антидепрессантами необходим строгий контроль пациентов с высоким риском суицидального поведения, особенно в начале терапии и после изменения дозирования. Пациентов следует предупреждать о необходимости обращать внимание на любые клинические проявления, суицидальное поведение или мысли и непривычные изменения в поведении и обращаться за медицинскими рекомендациями немедленно, если такие симптомы возникли.

Принимая во внимание возможность самоубийства, особенно в начале лечения, пациенту необходимо давать минимально необходимое количество таблеток препарата.

Угнетение деятельности костного мозга. Во время лечения миртазапином сообщалось об угнетении деятельности костного мозга, что обычно проявляется гранулоцитопенией или агранулоцитозом.

Сообщалось об отдельных случаях агранулоцитоза, они обычно обратимы, но иногда — с летальными последствиями (преимущественно у пациентов в возрасте >65 лет). Врач должен обращать внимание на такие симптомы, как лихорадка, боль в горле, стоматит или другие признаки инфекции. Когда возникают такие симптомы, лечение следует прекратить и сделать анализ крови.

Желтуха. Лечение необходимо прекратить при появлении желтухи.

Состояния, при которых необходим строгий контроль врача. Осторожное дозирование, а также регулярное и тщательное наблюдение необходимы пациентам со следующими состояниями:

эпилепсия и органические поражения головного мозга. Миртазапин следует применять с особой осторожностью пациентам с эпилептическими приступами в анамнезе. Лечение следует прекратить пациентам, у которых развиваются эпилептические приступы или когда отмечают повышение частоты эпилептических приступов;

печеночная недостаточность: после перорального применения 15 мг миртазапина его клиренс уменьшается приблизительно на 35% у больных с печеночной недостаточностью легкой или умеренной тяжести по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени. Средняя плазменная концентрация миртазапина увеличивается приблизительно на 55%. Назначая 30 мг миртазапина, следует учитывать соотношение польза/потенциальный риск для пациента;

почечная недостаточность: после одноразового перорального применения 15 мг миртазапина пациентами с почечной недостаточностью умеренной степени (10 мл/мин ≤ клиренс креатинина <40 мл/мин) или тяжелой степени (клиренс креатинина <10 мл/мин) клиренс миртазапина снизился приблизительно на 30 и 50% соответственно по сравнению со здоровыми пациентами. Средняя концентрация миртазапина в плазме крови повысилась на 55 и 115% соответственно. Не было никаких значительных отличий у пациентов с почечной недостаточностью легкой степени (40 мл/мин ≤ клиренс креатинина <80 мл/мин) по сравнению с контрольной группой. Назначая 30 мг миртазапина, следует учитывать соотношение польза/потенциальный риск для пациента и контролировать клиренс креатинина;

заболевания сердца, такие как нарушение проводимости, стенокардия и недавно перенесенный инфаркт миокарда. В этих случаи сопутствующую терапию следует назначать с осторожностью;

артериальная гипотензия;

сахарный диабет: у пациентов с сахарным диабетом антидепрессанты могут влиять на уровень глюкозы в крови. Может возникнуть необходимость в коррекции дозы инсулина и/или пероральных гипогликемических препаратов и рекомендуется тщательное наблюдение.

Как и при применении других антидепрессантов, необходимо принять во внимание следующее:

при применении антидепрессантов у пациентов с шизофренией или другими психическими расстройствами могут обостряться психотические симптомы; могут стать более интенсивными параноидальные мысли;

при лечении депрессивной фазы биполярного расстройства она может перейти в маниакальную фазу. Необходимо тщательно наблюдать пациентов с маниакальными или гипоманиакальными проявлениями в анамнезе. Применение миртазапина следует прекратить, если пациент входит в маниакальную фазу;

хотя привыкание к препарату не возникает, постмаркетинговый опыт применения показывает, что внезапное прекращение лечения после продолжительного применения может иногда приводить к появлению симптомов отмены. Большинство реакций отмены проявляются незначительными клиническими симптомами и проходят сами. Среди разных симптомов отмены, о которых сообщалось, наиболее частыми были головокружение, возбуждение, беспокойство, головная боль и тошнота. Хотя о них сообщалось как о симптомах отмены, следует помнить, что они могут быть связаны с ходом основного заболевания. Рекомендуется постепенно прекращать лечение миртазапином;

необходима осторожность при лечении пациентов с расстройствами мочевыделения, в том числе как следствия гипертрофии предстательной железы, пациентов с острой закрытоугольной глаукомой и повышенным внутриглазным давлением (однако влияние препарата Миртазапин Сандоз маловероятно вследствие его очень низкой антихолинергической активности);

акатизия/психомоторное возбуждение: применение антидепрессантов связано с развитием акатизии, что характеризовалась субъективно неприятным или тревожным возбуждением и необходимостью часто двигаться вместе с невозможностью спокойно сидеть или стоять. Вероятнее всего, эти симптомы могут возникнуть на протяжении первых нескольких недель лечения, поэтому повышение дозы может вредить здоровью.

Гипонатриемия. Были отдельные сообщения о гипонатриемии при применении миртазапина, что связано с неадекватной секрецией антидиуретического гормона. Пациенты пожилого возраста или лица, применяющие сопутствующую терапию, которая может вызвать гипонатриемию, требуют особого контроля.

Серотониновый синдром. Взаимодействие с серотонинергическими активными веществами: серотониновый синдром может возникнуть, когда селективные ингибиторы обратного захвата серотонина применяют сочетанно с другими серотонинергическими активными веществами. Симптомами серотонинового синдрома могут быть гипертермия, ригидность мышц, миоклония, автономная нестабильность с возможными быстрыми колебаниями жизненно важных показателей. Изменения психического состояния включают спутанность сознания, раздраженность и высокое возбуждение, которое прогрессирует до делирия и комы. Серотониновый синдром возникает очень редко у пациентов, которые получают лечение только миртазапином.

Пациенты пожилого возраста. Назначая миртазапин пациентам пожилого возраста, следует помнить о нежелательных эффектах, которые проявляются на фоне применения антидепрессантов. Возникновение побочных реакций у лиц пожилого возраста отмечали не чаще, чем у пациентов других возрастных категорий.

Лактоза. Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редчайшими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность и эффективность применения миртазапина в период беременности не установлены, поэтому препарат не следует назначать беременным. Неизвестно, проникает ли миртазапин в грудное молоко, поэтому во время лечения кормление грудью следует прекратить.

Дети. Препарат не применяют для лечения детей. Поведение, связанное с суицидом (попытки самоубийства и суицидальные мысли), враждебность (преимущественно агрессия, оппозиционное поведение и гнев) чаще всего выявляли среди детей и подростков, которых лечили антидепрессантами. Если, основываясь на клинической необходимости, было принято решение о терапии антидепрессантами — пациента необходимо тщательно наблюдать в связи с возможным возникновением суицидальных симптомов. Кроме этого, данные по безопасности применения у детей и подростков в период роста, созревания, когнитивного и поведенческого развития отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами — может ухудшаться концентрация внимания (особенно на начальной стадии лечения). Пациентам, применяющим Миртазапин Сандоз, следует избегать выполнения потенциально опасных видов деятельности, которые требуют концентрации внимания.