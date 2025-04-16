Миртазапин Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
851,69
Экономия при брони: -147,26 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1211,38
Экономия при брони: -218,19 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1213,02
Экономия при брони: -246,03 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1023,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1065,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1237,05
Экономия при брони: -252,86 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
879,54
Экономия при брони: -172,19 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1250,99
Экономия при брони: -266,08 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,40
Экономия при брони: -118,10 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1005,04 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
576,35
Экономия при брони: -83,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,40
Экономия при брони: -118,10 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,30
Экономия при брони: -186,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1139,75
Экономия при брони: -155,63 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
888,82
Экономия при брони: -190,12 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1237,16
Экономия при брони: -252,80 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1216,89
Экономия при брони: -232,74 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
851,50
Экономия при брони: -145,20 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1212,00
Экономия при брони: -226,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz