Миртазапин Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1104,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
429,87
Экономия при брони: -82,79 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
642,14
Экономия при брони: -149,03 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
754,80
Экономия при брони: -45,60 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1031,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1104,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1014,50
Экономия при брони: -55,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1153,80
Экономия при брони: -194,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1037,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
872,29
Экономия при брони: -106,80 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1240,68
Экономия при брони: -282,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
857,95
Экономия при брони: -163,72 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1281,63
Экономия при брони: -295,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
377,05
Экономия при брони: -22,45 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1152,70
Экономия при брони: -193,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
851,50
Экономия при брони: -142,30 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1116,50
Экономия при брони: -157,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,40
Экономия при брони: -115,20 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1212,00
Экономия при брони: -252,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
425,75
Экономия при брони: -71,15 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,30
Экономия при брони: -213,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1069,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1039,40 грн