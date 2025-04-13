Миртазапин Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 782 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1069,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1210,76 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1104,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,36 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
757,50
Экономия при брони: -27,30 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1071,80
Экономия при брони: -112,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,40
Экономия при брони: -94,90 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
586,15
Экономия при брони: -106,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
890,64
Экономия при брони: -135,38 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1188,20
Экономия при брони: -180,59 грн
1007,61 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1140,64 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
406,00
Экономия при брони: -61,71 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1157,95
Экономия при брони: -176,01 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
858,20
Экономия при брони: -106,61 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1260,22
Экономия при брони: -246,38 грн
1013,84 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1174,80 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1002,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1051,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
899,88
Экономия при брони: -171,35 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1237,87
Экономия при брони: -240,07 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
576,35
Экономия при брони: -96,80 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1002,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1069,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1105,00 грн