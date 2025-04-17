Миртазапин Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1157,90
Экономия при брони: -172,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1070,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,42
Экономия при брони: -24,73 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1066,58
Экономия при брони: -32,00 грн
1034,58 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
405,60
Экономия при брони: -48,20 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,30
Экономия при брони: -186,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1249,23
Экономия при брони: -297,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
897,94
Экономия при брони: -186,38 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1238,10
Экономия при брони: -253,16 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
754,10
Экономия при брони: -39,30 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
878,23
Экономия при брони: -170,34 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1216,65
Экономия при брони: -265,54 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
844,18
Экономия при брони: -171,00 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1221,46
Экономия при брони: -269,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1045,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
804,61
Экономия при брони: -96,72 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1287,80
Экономия при брони: -302,55 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
538,35
Экономия при брони: -45,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
836,41
Экономия при брони: -163,86 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1210,21
Экономия при брони: -182,46 грн
1027,75 грн