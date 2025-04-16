Миртазапин Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
758,20
Экономия при брони: -57,60 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
870,14
Экономия при брони: -177,66 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1279,87
Экономия при брони: -240,48 грн
1039,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1166,06 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
764,00
Экономия при брони: -102,00 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1086,00
Экономия при брони: -137,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1207,86
Экономия при брони: -194,92 грн
1012,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1056,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
855,60
Экономия при брони: -163,28 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1237,98
Экономия при брони: -194,55 грн
1043,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
426,79
Экономия при брони: -79,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1235,05
Экономия при брони: -250,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1179,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
795,24
Экономия при брони: -120,16 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1232,83
Экономия при брони: -248,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1121,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,40
Экономия при брони: -123,80 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
860,42
Экономия при брони: -166,25 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1202,92
Экономия при брони: -218,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1121,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
858,11
Экономия при брони: -171,59 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1220,52
Экономия при брони: -253,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
754,10
Экономия при брони: -53,50 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1031,70
Экономия при брони: -45,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
758,74
Экономия при брони: -72,22 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1235,41
Экономия при брони: -266,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
859,18
Экономия при брони: -172,66 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1222,04
Экономия при брони: -254,99 грн