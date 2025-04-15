Миртазапин Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
377,42
Экономия при брони: -22,62 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
844,11
Экономия при брони: -109,25 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1199,72
Экономия при брони: -172,65 грн
1027,07 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1267,60
Экономия при брони: -242,25 грн
1025,35 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
377,40
Экономия при брони: -24,50 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
764,00
Экономия при брони: -109,00 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1077,66
Экономия при брони: -141,66 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
758,24
Экономия при брони: -84,24 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1086,00
Экономия при брони: -77,00 грн
1009,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
781,30
Экономия при брони: -75,50 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1071,80
Экономия при брони: -89,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
390,05
Экономия при брони: -13,79 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1251,87
Экономия при брони: -59,85 грн
1192,02 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1065,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1136,38
Экономия при брони: -99,97 грн
1036,41 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
418,56
Экономия при брони: -80,97 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1214,54
Экономия при брони: -223,55 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
893,24
Экономия при брони: -185,52 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1270,66
Экономия при брони: -217,81 грн
1052,85 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
837,77
Экономия при брони: -130,05 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1194,74
Экономия при брони: -143,01 грн
1051,73 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
863,86
Экономия при брони: -128,95 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1253,34
Экономия при брони: -225,18 грн
1028,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
764,00
Экономия при брони: -54,40 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1086,00
Экономия при брони: -150,00 грн