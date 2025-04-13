Миртазапин Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 226 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
879,77
Экономия при брони: -56,49 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1211,84
Экономия при брони: -215,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1126,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
863,60
Экономия при брони: -155,45 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
613,53
Экономия при брони: -103,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
811,20
Экономия при брони: -82,40 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
535,90
Экономия при брони: -56,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1183,62 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
851,50
Экономия при брони: -122,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1210,90
Экономия при брони: -251,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1178,88 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
437,79
Экономия при брони: -86,31 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1245,22
Экономия при брони: -253,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1185,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1180,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1181,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
889,36
Экономия при брони: -160,93 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1226,26
Экономия при брони: -180,69 грн
1045,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1220,37
Экономия при брони: -176,52 грн
1043,85 грн