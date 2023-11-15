МИРТАЗАПИН (MIRTAZAPINUM)

результаты экспериментальных исследований свидетельствуют об отсутствии тератогенного эффекта, однако клинические данные об эффективности и безопасности применения миртазапина в период беременности и кормления грудью отсутствуют.

С осторожностью назначают препарат больным с эпилепсией и органическими поражениями мозга, нарушениями функции печени и/или почек, пациентам со стенокардией и/или недавно перенесенным инфарктом миокарда, нарушением сердечной проводимости, артериальной гипотензией, нарушением мочеиспускания при гипертрофии предстательной железы, больным с острой закрытоугольной глаукомой и повышенным внутриглазным давлением, с сахарным диабетом.

При применении миртазапина у больных шизофренией или другими психотическими расстройствами могут усилиться психотические симптомы, бредовые переживания. При лечении депрессивной фазы биополярных аффективных расстройств это состояние может перейти в фазу мании.

Следует иметь в виду, что при развитии в период приема миртазапина таких симптомов, как лихорадка, боль в горле, стоматит, лечение следует немедленно прекратить.

Резкая отмена миртазапина после длительного применения может привести к появлению тошноты, головной боли и общему ухудшению самочувствия.

В период лечения миртазапином следует воздерживаться от употребления алкоголя.

С осторожностью назначают миртазапин пациентам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами).