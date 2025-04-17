Миртазапин Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
862,89
Экономия при брони: -154,82 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1227,32
Экономия при брони: -255,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,40
Экономия при брони: -99,80 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1153,80
Экономия при брони: -167,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
876,98
Экономия при брони: -183,02 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1247,36
Экономия при брони: -275,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1041,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
425,75
Экономия при брони: -63,45 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,30
Экономия при брони: -186,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
871,05
Экономия при брони: -191,99 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
619,46
Экономия при брони: -133,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
905,93
Экономия при брони: -197,75 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1291,75
Экономия при брони: -274,06 грн
1017,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1075,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
605,45
Экономия при брони: -112,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
428,36
Экономия при брони: -81,25 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1116,64
Экономия при брони: -132,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
889,36
Экономия при брони: -134,87 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1226,26
Экономия при брони: -242,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
535,90
Экономия при брони: -42,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
902,47
Экономия при брони: -194,40 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1284,67
Экономия при брони: -299,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1252,11
Экономия при брони: -266,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1210,90
Экономия при брони: -225,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1041,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,40
Экономия при брони: -99,80 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1212,00
Экономия при брони: -226,10 грн