Миртазапин Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1078,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1114,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
893,15
Экономия при брони: -69,50 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1268,44
Экономия при брони: -122,59 грн
1145,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
855,64
Экономия при брони: -32,52 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1217,00
Экономия при брони: -107,12 грн
1109,88 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
889,91
Экономия при брони: -164,85 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1224,15
Экономия при брони: -227,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1104,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
854,90
Экономия при брони: -147,36 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1255,38
Экономия при брони: -258,63 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
824,70 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1180,74 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
863,80
Экономия при брони: -108,49 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1228,61
Экономия при брони: -231,06 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
903,13
Экономия при брони: -150,50 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1285,63
Экономия при брони: -283,80 грн
1001,83 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
754,10
Экономия при брони: -38,30 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1257,55
Экономия при брони: -255,48 грн
1002,07 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
845,41
Экономия при брони: -43,44 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1269,17
Экономия при брони: -65,22 грн
1203,95 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
881,27
Экономия при брони: -169,51 грн
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1253,45
Экономия при брони: -256,67 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1078,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №20
Sandoz
Миртазапин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Sandoz
1060,50 грн