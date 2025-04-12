Риспетрил (Rispetril)
Риспетрил инструкция по применению
Состав
действующее вещество: рисперидон (risperidone);
1 таблетка содержит рисперидон 0,5 мг; 1 мг; 2 мг; 4 мг; 6 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, натрия лаурилсульфат, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, Опадри II (красно-0,5 мг, белый-1 мг, оранжевый-2 мг, зеленый-4 мг, желтый-6 мг);
состав оболочек:
0,5 мг — спирт поливиниловый, макрогол, титана диоксид (Е 171), тальк, краситель железа оксид красный (Е172);
1 мг — титана диоксид (Е 171), полидекстроза (Е 1200), гипромеллоза (Е 464), триэтилцитрат (Е 1505), макрогол;
2 мг — спирт поливиниловый, макрогол, титана диоксид (Е 171), тальк, краситель желтый закат FCF (Е 110);
4 мг — спирт поливиниловый, титана диоксид (Е 171), макрогол, тальк; красители: хинолин желтый (Е 104), индигокармин (Е 132);
6 мг — спирт поливиниловый, титана диоксид (Е 171), макрогол, тальк красители: хинолин желтый (Е 104), железа оксид желтый (Е172), желтый закат FCF (Е 110).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Фармакотерапевтическая группа
Антипсихотические средства. Рисперидон. Код АТС N05A X08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Рисперидон — это селективный моноаминергический антагонист с уникальными свойствами. Он проявляет высокую аффинность по серотонинергическим 5-НТ2 и дофаминергическим D2-рецепторам. Рисперидон связывается также с α1-адренергическими рецепторами и с меньшей аффинностью — с Н1-гистаминергическими и α2-адренергическими рецепторами. Рисперидон не проявляет аффинности относительно холинергических рецепторов. Хотя рисперидон является мощным D2-антагонистом, что связывают с его эффективностью относительно продуктивной симптоматики шизофрении, он не вызывает значительного подавления двигательной активности и в меньшей степени индуцирует каталепсию по сравнению с классическими нейролептиками. Сбалансированный центральный антагонизм в отношении серотонина и дофамина уменьшает склонность к экстрапирамидным побочным эффектам и расширяет терапевтическое воздействие препарата с охватом негативных и аффективных симптомов шизофрении.
Фармакокинетика.
Риспетрил в форме таблеток, которые диспергируются в ротовой полости, и раствор для приема внутрь является биоэквивалентными к таблеткам, покрытым оболочкой.
Риспетрил метаболизируется до 9-гидроксириперидона, который имеет подобное рисперидону фармакологическое действие (см. раздел «Биотрансформация и элиминация»).
Всасывание
После приема рисперидон полностью абсорбируется и достигает пиковых концентраций в плазме в пределах от одного до двух часов. Биодоступность после перорального применения рисперидона составляет 70% (CV = 25%). Пища не влияет на абсорбцию препарата, поэтому рисперидон можно назначать независимо от приема пищи. Равновесная концентрация рисперидона в организме у большинства пациентов достигается в течение 1 дня. Равновесная концентрация 9-гидроксирисперидона достигается в течение 4–5 суток.
Распределение
Рисперидон быстро распределяется в организме. Объем распределения составляет 1–2 л/кг. В плазме рисперидон связывается с альбумином и кислым α1-гликопротеином. Рисперидон на 90% связывается с белками плазмы, 9-гидроксирисперидон — на 77%.
Биотрансформация и выведение
Рисперидон метаболизируется цитохромом CYP2D6 до 9-гидроксирисперидона, которое оказывает аналогичное рисперидона фармакологическое действие. Рисперидон и 9-гидроксирисперидон образуют активную антипсихотическую фракцию. Цитохром CYP2D6 подвергается генетическому полиморфизму. У быстрых метаболизаторов CYP2D6 рисперидон быстро превращается в 9-гидроксирисперидон, тогда как у медленных метаболизаторов рисперидон превращается гораздо медленнее. Хотя у быстрых метаболизаторов концентрации рисперидона и 9-гидроксирисперидону ниже, чем в медленных метаболизаторов, фармакокинетика рисперидона и 9-гидроксирисперидона в комбинации (то есть активной антипсихотической фракции) после разовой и многоразовых доз у быстрых и медленных метаболизаторов цитохрома CYP2D6 похожа.
Другим путем метаболизма рисперидона является N-дезалкилирование. Исследования in vitro на микросомах печени человека показали, что рисперидон в клинически значимых концентрациях не угнетает значительно метаболизм лекарственных средств, которые метаболизируются изоферментами цитохрома Р450, включая CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9/10 CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 и CYP3A5. Через неделю после применения препарата 70% дозы выводится с мочой, 14% — с калом. Концентрация рисперидона и 9-гидрокси в моче равна 35–45% принятой дозы. Остальную часть составляют неактивные метаболиты. После приема у больных психозами период полувыведения составляет примерно 3 часа.
Период полувыведения 9-гидроксирисперидона достигает 24 часов.
Линейность
Концентрации рисперидона в плазме пропорциональны дозе препарата (в пределах терапевтических доз).
Пациенты пожилого возраста и пациенты с нарушениями функции почек, печени
Исследование однократного приема препарата выявило в среднем на 43% выше уровень концентрации активной антипсихотической фракции в плазме, на 38% более длительный период полувыведения и снижение клиренса активной антипсихотической фракции на 30% у пациентов пожилого возраста. Высокая концентрация рисперидона в плазме и снижение клиренса активной антипсихотической фракции в среднем на 60% наблюдались у пациентов с почечной недостаточностью. У пациентов с печеночной недостаточностью наблюдались нормальные уровни концентрации рисперидона в плазме, но среднее значение свободной фракции рисперидона в плазме было увеличено на 35%.
Дети
Фармакокинетика рисперидона, 9-гидроксирисперидона у детей сходна с таковой у взрослых.
Пол, расовая принадлежность и курение
Популяционный фармакокинетический анализ не выявил видимого влияния пола, возраста или привычки курить на фармакокинетику рисперидона или активной антипсихотической фракции.
Препарат применяют для симптоматического лечения исключительно расстройств социального поведения, вызывающе оппозиционных расстройств или других расстройств социального поведения, а также аутичных расстройств поведения у детей в возрасте от 5 лет.
В целом ожидаемые побочные реакции у детей сходны с таковыми у взрослых по частоте возникновения, типу и степени тяжести.
Побочные реакции, которые наблюдались у детей (в возрасте от 5 до 17лет) с частотой ≥ 5% и с минимум вдвое более высокой частотой, чем у взрослых пациентов: сонливость/седация, усталость, головная боль, повышение аппетита, рвота, инфекции верхних дыхательных путей, заложенность носа, боль в животе, головокружение, кашель, пирексия, тремор, диарея и энурез.
Содержание вспомогательных веществ.
Содержит оранжево-желтый S (E 110). Может вызвать аллергические реакции.
Показания
- лечения шизофрении и других психических расстройств, в том числе поддерживающая терапия у пациентов, у которых наблюдалась ответ на терапию, с целью предотвращения рецидива болезни;
- лечения маниакальных эпизодов при биполярных расстройствах (вспомогательная терапия в сочетании с нормотимиками как начальное лечение или в качестве монотерапии на период продолжительностью до 12 недель);
- кратковременное лечение выраженной агрессии или тяжелых психических симптомов у пациентов с деменцией при существовании угрозы причинения вреда себе или другим;
- симптоматическое лечение дерзких оппозиционных расстройств или других расстройств социального поведения у детей, подростков и взрослых с умственным развитием ниже среднего или умственной отсталостью, которые имеют проявления деструктивного поведения (импульсивность, аутоагрессия);
- симптоматическое лечение аутичных расстройств у детей в возрасте от 5 лет, у которых симптомы варьируют от гиперактивности к раздражительности (включая агрессию, причинение себе телесных повреждений, тревожность и патологические циклические действия).
Противопоказания
Гиперчувствительность к активному компоненту или к любому вспомогательному веществу в составе препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Распад рисперидона до 9-гидроксирисперидона может подавляться фенотиазинами, трициклическими антидепрессантами и некоторыми β-адреноблокаторами, которые связываются с CYP 2D6. Такое подавление может привести к увеличению концентрации рисперидона и уменьшению активного метаболита 9-гидроксирисперидона в плазме. Хотя клинические данные показали, что амитриптилин не угнетает распад рисперидона до 9-гидроксирисперидона, анализ данных небольшого количества пациентов, одновременно принимающих эти лекарственные средства, подтверждает то, что клинический эффект не меняется.
Рисперидон — слабый ингибитор CYP 2D6 in vitro. Поэтому ожидается, что Риспетрил будет существенно подавлять выведение лекарственных средств, метаболизирующихся этими ферментами.
При одновременном применении лекарственных средств, которые являются индукторами ферментов, метаболизм рисперидона может увеличиваться. Карбамазепин снижает концентрацию активной антипсихотической фракции в плазме крови. У пациентов, одновременно принимающих карбамазепин, плазменные концентрации рисперидона и 9-гидроксирисперидона были в 1,7–3,7 раза ниже. В редких случаях при одновременном применении карбамазепина и рисперидона наблюдались токсические сывороточные концентрации карбамазепина. Аналогичные эффекты (снижение концентрации в плазме активной антипсихотической фракции) могут наблюдаться при использовании других индукторов печеночных ферментов, таких как рифампицин, фенитоин и фенобарбитал, которые индуцируют печеночные ферменты CYP 3А4 как и Р-гликопротеин.
Было обнаружено, что флуоксетин (20 мг/сут) и пароксетин (20 мг/сут) увеличивают концентрацию рисперидона в плазме в 2,5–2,8 и 3–9 раз соответственно. Флуоксетин не влияет на концентрацию 9-гидроксирисперидона в плазме. Пароксетин в среднем снижает концентрацию 9-гидроксирисперидона в плазме на 13%. В общем концентрация рисперидона увеличивается на 50% при одновременном применении флуоксетина и пароксетина. Если во время терапии Риспетрилом назначается или прекращается лечение флуоксетином и пароксетином, врачу следует пересмотреть дозу Риспетрила.
Рисперидон следует с осторожностью применять в комбинации с другими субстанциями центрального действия исключительно, в том числе алкоголем, опиатами, антигистаминными средствами и бензодиазепинами вследствие повышенного риска седации.
Риспетрил может проявлять антагонистические эффекты к леводопе и другим антагонистам допамина. Если такая комбинация считается необходимой, особенно в терминальной стадии болезни Паркинсона, должны прописываться наименьшие эффективные дозы.
Циметидин в дозе 400 мг дважды в сутки и ранитидин 150 мг дважды в сутки увеличивали AUC рисперидона (рисперидона и 9-гидроксирисперидона) на 8% и 20% соответственно, хотя это клинически незначимо.
Влияние отмены лечения флуоксетином и пароксетином на фармакокинетику рисперидона или 9-гидрокси не исследовали.
Эритромицин (ингибитор CYP 3A4) не влияет на фармакокинетику рисперидона и активной антипсихотической фракции.
Наблюдались случаи клинически значимой гипотензии при одновременном применении рисперидона и антигипертензивных лекарственных средств.
Как и с другими антипсихотиками, следует соблюдать осторожность при назначении рисперидона с лекарственными средствами, которые удлиняют интервал QT, например с антиаритмическими препаратами класса Iа (хинидином, прокаинамидом), антиаритмическими препаратами класса III (амиодарон, солатолом), трициклическими антидепрессантами (амитриптилином), тетрациклическими антидепрессантами (мапролитином), некоторыми антигистаминными препаратами, другими антипсихотиками, некоторыми противомалярийными (хинином, мефлохином), и с препаратами, вызывающими электролитный дисбаланс (гипокалиемию, гипомагнезиемию), брадикардию, или средствами, которые подавляют печеночный метаболизм рисперидона. Данный перечень не является полным.
Ингибиторы холинэстеразы, галантамин и донезепил не проявляют клинически значимых эффектов на фармакокинетику рисперидона и активной антипсихотической фракции.
Применение психостимуляторов (например, метилфенидата) в комбинации с Риспетрилом детям и подросткам не изменяет фармакокинетику и эффективность Риспетрила.
Верапамил, ингибитор СYР ЗА4 и Р-гликопротеина, повышает концентрацию рисперидона в плазме крови. Галантамин и донезепил не проявляют клинически значимых эффектов на фармакокинетику рисперидона и активной антипсихотической фракции.
Фенотиазины, трициклические антидепрессанты и некоторые блокаторы β-адренорецепторов могут повышать концентрацию рисперидона в плазме крови, но не концентрацию антипсихотической фракции.
Одновременное применение Риспетрила перорально с палиперидоном не рекомендуется, поскольку палиперидон является активным метаболитом рисперидона и их комбинация может привести к дополнительному воздействию активной антипсихотической фракции.
Фармакокинетические показатели лития значительно не меняются, если нейролептик, применяемый одновременно, заменяется рисперидоном в дозе 3 мг два раза в сутки. Совместимость рисперидона с литием не исследовалась. При одновременном применении нейролептиков и лития наблюдались случаи экстрапирамидных расстройств и злокачественного нейролептического синдрома. Чаще сообщалось о случаях экстрапирамидных расстройств и гиперкинезии при применении лития с нейролептиками, чем отдельно лития.
Риспетрил не оказывает клинически значимых эффектов на фармакокинетику, вальпроата, дигоксина или топирамата.
Клоназепам, габапентин, ламотриджин, метилфенидат. Учитывая фармакокинетику рисперидона и указанных действующих веществ взаимодействия между ними не ожидается. Хотя соответствующих исследований не проводилось.
Риски применения рисперидона одновременно с другими лекарственными средствами систематически не изучались. Теоретически возможны взаимодействия со всеми активными веществами, которые оказывают воздействие на центральную нервную систему, следовательно, следует быть осторожными при назначении рисперидона одновременно с другими лекарственными средствами.
Информацию о повышенной смертности при одновременном применении с фуросемидом у пациентов пожилого возраста с деменцией см. в разделе «Особенности применения».
Особенности применения
Повышенный уровень летальности у пациентов пожилого возраста с деменцией.
Среди пациентов пожилого возраста с деменцией, которые лечились атипичными антипсихотическими препаратами, наблюдался повышенный уровень летальности по сравнению с пациентами из группы плацебо. Частота случаев летальности составила 4,0% по сравнению с 3,1% в группе плацебо. Средний возраст пациентов, умерших, был 86 лет (диапазон — 67–100 лет). Результаты исследований показали, что пациенты пожилого возраста с деменцией, которые лечились обычными антипсихотическими средствами, имеют малый повышенный риск летальности по сравнению с теми, не лечились. Не существует полных данных, согласно которым можно дать строгую оценку уровня риска, к тому же, причина повышенного риска неизвестна. Невозможно четко определить масштаб, на который можно распространить результаты обзорных исследований, касающихся повышенной смертности, связанной с применением антипсихотических препаратов в качестве противовеса определенным (/ой) характеристикам (/ке) пациентов.
Цереброваскулярные побочные эффекты.
Риск цереброваскулярных побочных эффектов значительно выше у пациентов со смешанной или сосудистой деменцией по сравнению с деменцией Альцгеймера. Таким образом, у пациентов с другими типами деменции Риспетрил применять не рекомендуется.
Риспетрил нужно применять только в течение короткого срока при непрерывной агрессии у пациентов с умеренной и тяжелой деменцией Альцгеймера в дополнение к нефармакологическому лечение, которое было ограниченным или неэффективным и, когда присутствует потенциальный риск причинения вреда себе или другим.
Пациенты должны регулярно осматриваться у врача для оценки необходимости продолжения лечения.
Среди пациентов с деменцией, которых лечили рисперидоном, наблюдался высокий уровень цереброваскулярных побочных эффектов (цереброваскулярные и преходящие ишемические атаки) с летальным исходом по сравнению с теми, кто получал плацебо (средний возраст — 85 лет; возрастной промежуток — 73–97 лет).
У пациентов пожилого возраста с деменцией (в возрасте старше 65 лет) продемонстрировали возникновение цереброваскулярных расстройств у 3,3% (33/989) пациентов, лечившихся рисперидоном по сравнению с 1,2% (8/693) пациентов, получавших плацебо. Следует тщательно взвесить все риски и преимущества назначения рисперидона, особенно факторы риска сердечного приступа. С особой осторожностью следует назначать рисперидон пациентам с деменцией, у которых имеется артериальная гипертензия, заболевания сердечно-сосудистой системы, и пациентам с сосудистой деменцией. Следует проинструктировать пациентов и лиц, ухаживающих за ними, немедленно сообщать о признаках возможных сердечно-сосудистых приступов, таких как внезапная слабость, онемение лица, рук или ног, а также расстройства речи и зрения. Следует безотлагательно рассмотреть все возможные варианты лечения, включая прерывания терапии рисперидоном.
Одновременное применение с фуросемидом.
У пациентов пожилого возраста с деменцией повышенный уровень летальности наблюдался при одновременном применении фуросемида с рисперидоном (7,3%, средний возраст — 89 лет, диапазон — 75–97 лет) по сравнению с пациентами, которые лечились только рисперидоном (3,1% , средний возраст — 84 лет, диапазон — 70–96 лет) или только фуросемидом (4,1%, средний возраст — 80 лет, диапазон — 67–90 лет). Одновременное применение рисперидона с другими диуретиками (в основном тиазидными диуретиками, которые применялись в низкой дозе) не было ассоциировано с подобными результатами.
Не установлено патофизиологических механизмов для объяснения этого факта. Однако следует соблюдать особую осторожность при назначении препарата в таких случаях, а также нужно провести оценку рисков и пользы этой комбинации одновременного применения с другими потенциальными диуретиками, прежде чем назначать препарат. Не выявлено повышения показателя летальности у пациентов, одновременно принимающих другие диуретики вместе с рисперидоном. Независимо от лечения дегидратация была общим фактором риска летальности, и ее следует тщательно контролировать у пациентов с деменцией.
Дети.
Перед назначением Риспетрила детям, следует тщательно взвесить соотношение риск-польза. Необходимо регулярно тщательно оценивать потребность в продолжении лечения. Показания «симптоматическое лечение расстройств социального поведения, вызывающе оппозиционные расстройства и или других расстройства социального поведения» и «аутичные расстройства» исследовались только в возрасте старше 5 лет. Поэтому не следует назначать рисперидон детям с такими показаниями в возрасте до 5 лет.
Нет опыта применения рисперидона детям в возрасте младше 15 лет для лечения шизофрении и детям старше 10 лет для лечения маниакальных эпизодов при биполярных расстройствах.
Для детей доступны данные базируются на клинических исследованиях продолжительностью 1 год. Эти данные показывают, что не происходит воздействия на рост и развитие. Влияние на рост и развитие при лечении продолжительностью более одного года неизвестно. Поэтому следует проводить регулярный клинический мониторинг эндокринной системы, включая измерения роста и массы тела, контроль полового развития, потенциальных пролактинзависимых эффектов, исследования экстрапирамидных симптомов и других двигательных расстройств.
Сонливость.
Сонливость часто наблюдалась у детей с аутизмом. Большинство случаев были легкой и средней степени тяжести. Преимущественно сонливость наблюдалась в начале лечения, с наибольшей частотой в течение первых двух недель лечения, и самостоятельно проходила, средняя продолжительность составляла 16 дней. Пациентам с сонливостью можно рассмотреть возможность изменения режима дозирования.
Ортостатическая гипотензия.
Из-за α1-литической активности рисперидона, особенно в начале лечения, может наблюдаться ортостатическая гипотензия. Клинически значимая гипотензия наблюдалась при одновременном применении рисперидона и антигипертензивных средств. Риспетрил следует с осторожностью применять пациентам с известными кардиоваскулярными заболеваниями (такими как сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, нарушения проводимости, дегидратация, гиповолемия или цереброваскулярные заболевания). В этих случаях дозу следует титровать (см. раздел «Способ применения и дозы»). Следует рассмотреть возможность уменьшения дозы при возникновении гипотензии.
Удлинение интервала QT.
Очень редко наблюдались случаи удлинения интервала QT. Следует с осторожностью применять рисперидон, как и другие антипсихотические средства, пациентам с сердечной аритмией, пациентам с врожденным синдромом удлинения интервала QT, брадикардией или нарушениями электролитного обмена (гипокалиемия, гипомагниемия), поскольку может повышаться риск аритмогенных реакций, как и при совместной терапии препаратами, которые удлиняют интервал QT.
Поздняя дискинезия/экстрапирамидные симптомы.
При применении препаратов со свойствами антагонистов дофаминовых рецепторов отмечалось возникновение поздней дискинезии, характеризующейся непроизвольными ритмическими движениями (преимущественно языка и/или лица). Имеются сообщения о том, что возникновение экстрапирамидных симптомов является фактором риска развития поздней дискинезии. Если возникают признаки и симптомы поздней дискинезии, следует рассмотреть вопрос об отмене всех антипсихотических препаратов.
Болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви.
Врачи должны взвешивать опасность или пользу при назначении антипсихотических средств, в том числе Риспетрила, пациентам с болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви. Применение рисперидона может ухудшить течение болезни Паркинсона. Пациенты с любым из указанных выше заболеваний, могут иметь повышенный риск нейролептического злокачественного синдрома, а также повышенную чувствительность к антипсихотическим препаратам; такие пациенты были исключены из клинических исследований. Дополнительно к экстрапирамидным симптомам манифестация такой повышенной чувствительности может включать спутанность сознания, притупление болевой чувствительности и неустойчивость осанки с частыми падениями.
Нейролептический злокачественный синдром.
При применении классических нейролептических лекарственных средств отмечаются случаи возникновения нейролептического злокачественного синдрома, характеризующегося гипертермией, ригидностью мышц, нестабильностью вегетативных функций, нарушением сознания и повышением уровня креатинфосфокиназы. Дополнительные признаки включают миоглобинурию (рабдомиолиз) и острое нарушение функции почек. В случае развития нейролептического синдрома необходимо отменить все антипсихотические препараты, включая Риспетрил.
Регуляция температуры тела.
Антипсихотические средства могут нарушать способность тела к снижению базальной температуры тела. Рекомендуется соответствующий уход пациентам, которым назначен Риспетрил, если они будут подвергаться воздействию условий, которые могут вызывать повышение базальной температуры тела, а именно — интенсивные физические тренировки, влияние высоких температур внешней среды, сопроводительная терапия препаратами с антихолинергической активностью или влияние обезвоживания.
Гипергликемия и сахарный диабет.
Гипергликемия или обострение существующего диабета были описаны в единичных случаях при лечении рисперидоном. Эти клинические наблюдения рекомендуется учитывать пациентам, больным диабетом, и пациентам с факторами риска развития сахарного диабета.
Лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз.
При применении антипсихотических средств, включая рисперидон, наблюдались случаи лейкопении, нейтропении и агранулоцитоза. Агранулозитоз наблюдался очень редко (<1/10 000 пациентов). За пациентами с существенным уменьшением количества белых кровяных телец в анамнезе или с медикаментозноиндуцированной лейкопенией/нейтропенией следует тщательно наблюдать в течение первых нескольких месяцев лечения и прекратить применение рисперидона как только появятся признаки значительного снижения количества белых кровяных телец и нет других причин для возникновения этого явления. За пациентами с клинически значимой нейтропенией следует наблюдать относительно возникновения лихорадки и других признаков инфекции и лечить соответствующим образом при обнаружении симптомов. Пациентам с тяжелой нейтропенией (<1х10 9/л) лечение рисперидоном следует прекратить.
Венозная тромбоэмболия.
Описаны случаи венозной тромбоэмболии при применении антипсихотических лекарственных препаратов. Поскольку пациенты, которые лечатся антипсихотическими лекарственными средствами, часто имеют приобретенные факторы риска возникновения венозной тромбоэмболии, все возможные факторы развития тромбоэмболии необходимо идентифицировать до и во время лечения рисперидоном и провести соответствующие превентивные меры.
Увеличение массы тела.
У пациентов, применяющих Риспетрил, есть риск повышения массы тела. Рекомендуется контроль массы тела.
Приапизм.
Существует возможность возникновения приапизма при лечении Риспетрилом вследствие его α-адренергического блокирующего действия.
Противорвотный эффект.
Среди свойств рисперидона отмечался противорвотный эффект. Это свойство может маскировать симптомы передозировки некоторых лекарств или таких состояний, как обструкция кишечника, синдром Рея и опухоли мозга.
Нарушение функции печени и почек.
У пациентов с нарушением функции почек антипсихотическая фракция выводится медленнее, чем у взрослых с нормальной функцией почек. У пациентов с нарушением функции печени увеличена концентрация в плазме свободной фракции рисперидона.
Гиперпролактинемия.
Исследования на культурах тканей указывают на то, что рост клеток в опухолях молочной железы человека может быть стимулирован пролактином. Хотя до сих пор четкой связи по применению антипсихотических средств клиническими и эпидемиологическими исследованиями не показано, рекомендуется с осторожностью назначать рисперидон пациентам с соответствующей патологией в анамнезе. Риспетрил нужно с осторожностью применять пациентам с имеющейся гиперпролактинемией и пациентам с вероятными пролактинзависимыми опухолями.
Судороги.
Следует с осторожностью применять Риспетрил пациентам, которые имеют приступы судорог или другие состояния в анамнезе, которые потенциально снижают судорожный порог.
Вспомогательные вещества.
Таблетки, покрытые оболочкой, содержат лактозу. Пациенты с наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы не должны принимать препарат Риспетрил, таблетки, покрытые оболочкой.
Способ применения и дозы
Обычная доза
Риспетрил можно применять один или два раза в сутки. Дозы более 8 мг следует разделять на два приема (утром и вечером).
Для достижения дозы 0,25–2,5 мг рекомендуется применять Риспетрил, раствор оральный.
Шизофрения
Взрослые (в возрасте младше 65 лет).
Риспетрил можно назначать один или два раза в сутки.
Начинать прием следует с 2 мг Риспетрила в сутки, на второй день дозу можно увеличить до 4 мг. После этого дозу можно поддерживать без изменений или, при необходимости, индивидуально корректировать. Для большинства пациентов рекомендуемая доза составляет 4–6 мг в сутки. Некоторым пациентам может быть показано постепенное повышение дозы или снижена начальная доза.
Максимальная суточная доза составляет 10 мг.
Дозы выше 10 мг в сутки, не обнаружили высокой эффективности по сравнению с меньшими дозами, но они могут вызвать появление экстрапирамидных симптомов. Поскольку безопасность доз, превышающих 16 мг в сутки не изучалась, дозы выше этого уровня применять нельзя.
Пациенты пожилого возраста (в возрасте старше 65 лет).
Рекомендуемая начальная доза — 0,5 мг два раза в сутки. В случае необходимости дозу можно увеличить до 1–2 мг два раза в сутки путем повышения на 0,5 мг два раза в сутки. В случае необходимости дополнительной седации можно одновременно применять бензодиазепин.
Маниакальные эпизоды при биполярных расстройствах (взрослые и дети в возрасте старше 10 лет).
Рекомендованная начальная доза Риспетрил — 2 мг один раз в сутки, вечером. Дозу можно индивидуально увеличить добавлением 1 мг/сут не чаще чем через каждые 24 часа. Рекомендуемый диапазон доз — от 2 до 6 мг в сутки.
Как и при других видах симптоматического лечения, при длительном применении Риспетрила необходимо периодически пересматривать дозы и корректировать их в течение всей терапии. Нет данных по эффективности Риспетрила при лечении острой биполярной мании продолжительностью более 12 недель. Если Риспетрил применяют в сочетании с нормотимиками, терапию можно прекратить раньше, поскольку начало эффекта от лечения можно ожидать в первые недели терапии. Даже после появления первого ответа на лечение следует учитывать возможность повторного возникновения симптомов депрессии из-за особенностей течения болезни и побочных реакциях лекарственных средств, которые применялись для лечения, в том числе Риспетрила.
Кратковременная терапия выраженной агрессии или тяжелых психических симптомов у пациентов с деменцией.
Рекомендованная начальная доза — 0,25 мг два раза в сутки. При необходимости дозу можно увеличить путем повышения дозы на 0,25 мг два раза в сутки не чаще чем через день. Для большинства пациентов оптимальной дозой является 0,5 мг два раза в сутки. Однако для некоторых пациентов эффективную дозу можно увеличить до 1 мг дважды в сутки. После достижения оптимальной дозы можно рассмотреть возможность приема суточной дозы один раз в день.
Отмена лечения Риспетрилом должна состояться не позднее чем через три месяца после начала терапии, терапию можно возобновить только в случае, если поведенческие расстройства появляются снова.
Симптоматическое лечение расстройств социального поведения или агрессивного поведения.
Пациенты с массой тела> 50 кг
Рекомендованная начальная доза составляет 0,5 мг один раз в день. При необходимости дозу следует корректировать путем добавления 0,5 мг один раз в день не чаще чем через день. Оптимальная доза для большинства пациентов — 1 мг один раз в день. Однако для некоторых пациентов для достижения положительного эффекта достаточно не более 0,5 мг один раз в день, тогда как другие могут потребовать 1,5 мг один раз в день.
Пациенты (дети в возрасте от 5 лет и взрослые) с массой тела <50 кг
Рекомендованная начальная доза — 0,25 мг один раз в день. При необходимости дозу можно корректировать путем добавления 0,25 мг один раз в день не чаще чем через день. Оптимальная доза для большинства пациентов — 0,5 мг один раз в день. Однако для некоторых пациентов достаточно не более 0,25 мг один раз в сутки для достижения положительного эффекта, тогда как другие могут потребовать 0,75 мг один раз в день.
Как и при других видах симптоматического лечения, длительное применение Риспетрила необходимо периодически пересматривать и корректировать в течение всей терапии.
Аутизм (дети в возрасте старше 5 лет).
Дозу следует подбирать индивидуально, в зависимости от состояния пациента и клинического ответа.
Пациенты с массой тела <50 кг
Рекомендованная начальная доза составляет 0,25 мг один раз в день. С 4 дня дозу можно увеличить на 0,25 мг. Следует поддерживать дозу 0,5 мг и на 14 день провести оценку клинического ответа. Увеличение дозы на 0,25 мг с интервалом в 2 недели можно рассматривать только для пациентов с недостаточным клиническим ответом.
Пациенты с массой тела ≥50 кг
Рекомендованная начальная доза — 0,5 мг один раз в день. С 4 дня дозу можно увеличить на 0,5 мг. Следует поддерживать дозу 1 мг и на 14 день провести оценку клинического ответа. Увеличение дозы на 0,5 мг с интервалом в 2 недели можно рассматривать только для пациентов с недостаточным клиническим ответом.
Дозы Риспетрила для детей с аутизмом (суточная доза в мг/день)
|Масса тела
|Начальная доза (дни 1–3)
|Рекомендованная поддерживающая доза (дни 4–14+)
|Увеличение дозы (при необходимости)
|Диапазон доз
|<50 кг
|0,25 мг
|0,5 мг
|+0,25 мг с интервалом ≥2 недели
|<20 кг: 0,5–1,25 мг ≥20 кг: 0,5–2,5 мг*
|≥50 кг
|0,5 мг
|1,0 мг
|+0,5 мг с интервалом ≥2 недели
|1,0–2,5 мг*
*Пациенты с массой тела более 45 кг могут потребовать больших доз; максимальная доза, которая применялась, составляла 3,5 мг/день.
Риспетрил можно применять один или два раза в сутки.
Пациентам, у которых возникает сонливость после приема препарата, лучше применять суточную дозу Риспетрила перед сном. Примерно две трети детей с аутизмом жаловались на слабость, что особенно отмечалось в течение начальной фазы лечения.
Как только достигнут адекватный клинический ответ, следует рассмотреть возможность постепенного снижения дозы для достижения оптимального отношения клинической эффективности и безопасности.
Недостаточно информации для определения рекомендуемой продолжительности лечения рисперидоном пациентов с аутизмом. Поэтому опытный специалист должен проводить тщательный мониторинг состояния пациента.
При возникновении тяжелых побочных реакций (например, экстрапирамидных расстройств, поздней дискинезии или неконтролируемого увеличения массы тела) следует уменьшить дозу рисперидона или прекратить лечение.
Для достижения дозы 0,25–1 мг рекомендуется применять Риспетрил, раствор оральный.
Пациенты с заболеваниями печени и почек.
У пациентов с нарушениями функции почек рисперидона выводится из организма медленнее, чем у пациентов со здоровыми почками. У пациентов с нарушениями функции печени концентрация свободной фракции рисперидона в плазме крови увеличивается.
Независимо от показаний, этим пациентам назначается половина начальной и поддерживающей доз, титрование дозы должно быть медленным.
Риспетрил нужно применять с осторожностью данной категории пациентов.
Переход с терапии другими антипсихотическими средствами.
Если это клинически оправдано, во время терапии препаратом Риспетрил рекомендуется постепенно прекратить предшествующую терапию другими препаратами. При этом если пациент переводится с терапии антипсихотическими препаратами в форме «депо» на лечение препаратом Риспетрил рекомендуется начать применение вместо следующей запланированной инъекции. Периодически следует оценивать необходимость продолжения текущей терапии антипаркинсоническими препаратами.
Побочные реакции
Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщается, являются паркинсонизм, головная боль и бессонница.
В каждой группе побочные реакции представлены в порядке уменьшения степени тяжести.
Инфекции и инвазии: пневмония, грипп, бронхит, инфекции верхних дыхательных путей, инфекции мочевыводящих путей, синусит, вирусная инфекция, инфекции, инфекция уха, тонзиллит, целлюлит, отит среднего уха, инфекция глаза, локализованная инфекция, акродерматит, инфекции дыхательных путей, цистит, онихомикоз, хронический отит среднего уха.
Со стороны крови и лимфатической системы: нейтропения, анемия, тромбоцитопения, гранулоцитопения, агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, гиперчувствительность к препарату, анафилактические реакции.
Со стороны эндокринной системы: нарушение секреции антидиуретического гормона.
Со стороны метаболизма: повышение аппетита, снижение аппетита, сахарный диабет с, анорексия, полидипсия, повышение уровня холестерина, повышение уровня триглицеридов, снижение массы тела, гипогликемия, повышение уровня печеночных ферментов, повышение уровня гаммаглутамилтранферазы, диабетический кетоацидоз, водная интоксикация.
Со стороны психики: бессонница, тревога, волнение, расстройства сна, депрессия, спутанность сознания, мания, снижение либидо, апатия, нервозность, аноргазмия, притупленный аффект.
Со стороны нервной системы: паркинсонизм b, головная боль, акатизия b, головокружение, тремор b, дистония b, сонливость, седация, летаргия, дискинезия b, отсутствие реакции на раздражители, потеря сознания, обмороки, нарушения сознания, цереброваскулярные расстройства, транзиторная ишемическая атака, дизартрия, нарушение внимания, гиперсомния, постуральное головокружение, расстройства равновесия, поздняя дискинезия, расстройства речи, нарушение координации, гипестезия, нарушение вкусовых ощущений, судороги, парестезии, злокачественный нейролептический синдром, диабетическая кома, цереброваскулярные расстройства, церебральная ишемия, нарушение движения, тремор головы, извращение вкуса.
Со стороны органа зрения: нечеткость зрения, конъюнктивит, гиперемия, выделения из глаз, отек глаз, сухость глаз, увеличение слезотечение, светобоязнь, снижение остроты зрения, закатывание глаз, глаукома, окклюзия ретинальной артерии.
Со стороны органа слуха: боль в ушах, тинит, вертиго.
Со стороны сердечной деятельности: тахикардия, блокада, блокада пучка Гиса, фибрилляция предсердий, синусовая брадикардия, сердцебиение.
Со стороны сосудистой системы: артериальная гипертензия, гипотензия, ортостатическая гипотензия, приливы, легочный эмболизм, тромбоз глубоких вен.
Со стороны дыхательной системы: одышка, носовое кровотечение, кашель, заложенность носа, фаринголарингеальная боль, свистящее дыхание, аспирационная пневмония, легочный застой, расстройства дыхания, хрипы, отек дыхательных путей, дистония, синдром ночного апноэ, гипервентиляция.
Со стороны пищеварительной системы: рвота, диарея, запор, тошнота, боль в животе, диспепсия, сухость во рту, ощущение дискомфорта в желудке, зубная боль, дисфагия, гастрит, недержание кала, фекалома, гастроэнтерит, непроходимость кишечника, панкреатит, отек губ, хейлит.
Со стороны гепатобилиарной системы: желтуха.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, эритема, ангионевротический отек, повреждения кожи, расстройства кожи, зуд, акне, изменение цвета кожи, алопеция, себорейный дерматит, сухость кожи, гиперкератоз, экзема, перхоть.
Со стороны костно-мышечной системы: артралгия, боль в спине, боль в конечностях, мышечная слабость, миалгия, боль в шее, опухание суставов, нарушение осанки, скованность суставов, мышечно-скелетные боли в грудной клетке, рабдомиолиз.
Со стороны мочевыделительной системы: энурез, задержка мочи, дизурия, недержание мочи, поллакиурия.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: аменорея, половая дисфункция, нарушения эрекции, нарушения эякуляции, галакторея, гинекомастия, нарушения менструального цикла, влагалищные выделения, приапизм.
Беременность, послеродовой период и неонатальные состояния: синдром отмены препарата у новорожденных.
Общие расстройства: пирексия, усталость, периферический отек, астения, боль в грудной клетке, отек лица, нарушение походки, необычные ощущения, медлительность, гриппоподобный состояние, жажда, дискомфорт в грудной клетке, озноб, падение, генерализованный отек, гипотермия, синдром отмены препарата , ощущение холода в конечностях, боль.
Лабораторные исследования: увеличение пролактина в крови а, увеличение массы тела, удлинение интервала QT на электрокардиограмме, отклонения на кардиограмме, повышение уровня глюкозы крови, увеличение трансаминаз, уменьшение количества лейкоцитов, повышение температуры тела, увеличение количества эозинофилов, снижение уровня гемоглобина, увеличение КФК крови, снижение температуры тела.
a Гиперпролактинемия в некоторых случаях может приводить к гинекомастии, расстройствам менструального цикла, аменорее, галакторрее.
b Могут возникать экстрапирамидные симптомы: паркинсонизм (гиперсекреция слюны, скованность в мышцах и суставах, феномен «зубчатого колеса», брадикинезия, гипокинезия, маскообразное лицо, мышечная напряженность, акинезия, ригидность затылочных мышц, мышечная ригидность, паркинсоническая походка и нарушения глабелярного рефлекса), акатизия (беспокойство, гиперкинезия, синдром беспокойных ног), тремор, дискинезия (мышечные подергивания, хореоатетоза, атетоз и миоклонус), дистония; дистония включает мышечные спазмы, гипертонус, кривошея, непроизвольные мягкие мышечные сокращения, мышечные контрактуры, блефароспазм, движение глазных яблок, паралич языка, спазмы лица, ларингоспазм, миотонию, опистотонуса, ротоглоточный спазм, плеуротонус, спазм языка и тризм. Тремор включает паркинсонический тремор покоя. Следует отметить, что включен более широкий спектр симптомов, которые не обязательно имеют экстрапирамидный происхождения.
c Сообщалось о сахарном диабете у 0,18% пациентов, получавших рисперидон, по сравнению с 0,11% в группе, где применяли плацебо. Общая частота во всех клинических испытаниях составляла 0,43% у пациентов, принимавших рисперидон.
Увеличение массы тела.
Сравнение количества пациентов, получавших рисперидон, и пациентов, получавших плацебо и имели увеличение массы тела на 7% в исследованиях продолжительностью от 6 до 8 недель, показали статистически значимую разницу в частоте случаев увеличение массы тела в группе пациентов, принимавших рисперидон (18%) по сравнению с таковой у пациентов, принимавших плацебо (9%). У пациентов с острой манией частота увеличения массы тела на ≥7% была сопоставима с таковой в группе, принимавшей рисперидон (2,5%) и в группе, принимавшей плацебо (2,4%), и была несколько выше в группе активного контроля (3,5%).
В популяции детей с нарушениями поведения в течение исследований масса тела пациентов увеличивалась в среднем на 7,3 кг после 12 месяцев лечения. Ожидаемое увеличение массы тела для детей с нормальной массой тела в возрасте 5–12 лет — от 3 до 5 кг в год. Начиная с 12 лет увеличение массы тела для девочек остается от 3 до 5 кг в год, тогда как мальчики набирают в среднем 5 кг в год.
Дополнительная информация по особым категориям пациентов.
Побочные реакции у пациентов пожилого возраста с деменцией или у детей, о которых сообщалось с большей, чем в категории взрослых пациентов, частотой, описаны ниже.
Пациенты пожилого возраста с деменцией.
Транзиторная ишемическая атака и цереброваскулярные расстройства — побочные реакции, о которых сообщалось в течение клинических исследований с частотой 1,4% и 1,5% соответственно у пациентов пожилого возраста с деменцией. Кроме этого, о таких побочных реакциях сообщалось с частотой ≥ 5% у пациентов пожилого возраста с деменцией и с меньшей мере с вдвое более высокой частотой, чем у других категорий взрослых пациентов: инфекции мочевыводящих путей, периферический отек, летаргия и кашель.
Срок годности
5 лет.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в сухом и недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки по 0,5, 1, 2, 4 и 6 мг по 60 таблеток во флаконах.
Таблетки по 2 мг по 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Фармасайнс Инк. Канада./Pharmascience Inc. Canada.
Местонахождение
6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/6111 Royalmount Avenue 100, Montreal, Quebec, H4P 2T4 Canada.