Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
262,25
Экономия при брони: -5,25 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
514,59
Экономия при брони: -51,59 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
43,24
Экономия при брони: -1,86 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
423,42
Экономия при брони: -17,92 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
551,81
Экономия при брони: -23,77 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
277,95
Экономия при брони: -18,26 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
262,25
Экономия при брони: -5,25 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
350,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
516,35
Экономия при брони: -53,35 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,01
Экономия при брони: -1,01 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
279,05
Экономия при брони: -9,33 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
546,23
Экономия при брони: -20,91 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
273,58
Экономия при брони: -13,90 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
556,36
Экономия при брони: -28,33 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
97,80
Экономия при брони: -3,97 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
569,52
Экономия при брони: -23,12 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
499,31
Экономия при брони: -34,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
259,74
Экономия при брони: -2,74 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
511,60
Экономия при брони: -48,60 грн