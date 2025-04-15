Киев
Риспетрил (Rispetril)

Риспетрил (Rispetril)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 154 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
262,25
Экономия при брони: -5,25 грн
257,00 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
514,59
Экономия при брони: -51,59 грн
463,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
43,24
Экономия при брони: -1,86 грн
41,38 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
423,42
Экономия при брони: -17,92 грн
405,50 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
551,81
Экономия при брони: -23,77 грн
528,04 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
277,95
Экономия при брони: -18,26 грн
259,69 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
81,20 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
501,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
262,25
Экономия при брони: -5,25 грн
257,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
350,00
Экономия при брони: -10,00 грн
340,00 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
516,35
Экономия при брони: -53,35 грн
463,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,01
Экономия при брони: -1,01 грн
259,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
279,05
Экономия при брони: -9,33 грн
269,72 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
546,23
Экономия при брони: -20,91 грн
525,32 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
83,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
273,58
Экономия при брони: -13,90 грн
259,68 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
556,36
Экономия при брони: -28,33 грн
528,03 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
97,80
Экономия при брони: -3,97 грн
93,83 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
569,52
Экономия при брони: -23,12 грн
546,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
499,31
Экономия при брони: -34,73 грн
464,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
259,74
Экономия при брони: -2,74 грн
257,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
511,60
Экономия при брони: -48,60 грн
463,00 грн
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