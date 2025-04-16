Николаев (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
45,63
Экономия при брони: -1,71 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
561,48
Экономия при брони: -36,12 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
279,73
Экономия при брони: -20,04 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
543,52
Экономия при брони: -31,20 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
99,65
Экономия при брони: -5,82 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
274,74
Экономия при брони: -15,05 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
560,78
Экономия при брони: -32,74 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн