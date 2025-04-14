Одесса (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
490,60
Экономия при брони: -24,94 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
486,48
Экономия при брони: -19,92 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
500,98
Экономия при брони: -25,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
487,94
Экономия при брони: -22,28 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
499,82
Экономия при брони: -29,18 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
3.7 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience