Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
374,88
Экономия при брони: -36,30 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
258,99
Экономия при брони: -1,99 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
350,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
404,68
Экономия при брони: -20,55 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
524,43
Экономия при брони: -27,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
504,81
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
425,58
Экономия при брони: -23,41 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
528,63
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
416,55
Экономия при брони: -22,31 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
418,54
Экономия при брони: -18,55 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
404,57
Экономия при брони: -17,58 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,32
Экономия при брони: -6,32 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,71
Экономия при брони: -10,00 грн