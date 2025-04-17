Винница (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
91,32
Экономия при брони: -5,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
89,43
Экономия при брони: -5,25 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
375,27
Экономия при брони: -21,79 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
97,83
Экономия при брони: -4,00 грн