Харьков (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
418,77
Экономия при брони: -14,47 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience