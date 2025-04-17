Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00
Экономия при брони: -1,80 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00
Экономия при брони: -1,80 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
267,66
Экономия при брони: -9,82 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
427,60
Экономия при брони: -17,43 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
403,75
Экономия при брони: -14,21 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
270,23
Экономия при брони: -9,84 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн