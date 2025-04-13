Киев
Риспетрил (Rispetril)

Риспетрил (Rispetril)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 412 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
87,50 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,40 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
339,40 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
525,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
86,60 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,40 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
339,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
86,70
Экономия при брони: -1,50 грн
85,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
412,40
Экономия при брони: -17,48 грн
394,92 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
85,70 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
257,28 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
329,95 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
495,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
84,96 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
332,52 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,05
Экономия при брони: -18,54 грн
244,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
331,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
544,06
Экономия при брони: -31,53 грн
512,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,49
Экономия при брони: -15,93 грн
244,56 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,11
Экономия при брони: -36,99 грн
489,12 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,05
Экономия при брони: -18,49 грн
244,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
265,69
Экономия при брони: -11,47 грн
254,22 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,00 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
525,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
274,59
Экономия при брони: -10,69 грн
263,90 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
87,25
Экономия при брони: -4,48 грн
82,77 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
485,59
Экономия при брони: -24,90 грн
460,69 грн
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