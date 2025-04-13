Киев (адрес не указан)
Доступно в 412 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
86,70
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
412,40
Экономия при брони: -17,48 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,05
Экономия при брони: -18,54 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
544,06
Экономия при брони: -31,53 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,49
Экономия при брони: -15,93 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,11
Экономия при брони: -36,99 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
263,05
Экономия при брони: -18,49 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
265,69
Экономия при брони: -11,47 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
274,59
Экономия при брони: -10,69 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
526,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
87,25
Экономия при брони: -4,48 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
485,59
Экономия при брони: -24,90 грн