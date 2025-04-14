Днепр (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
286,05
Экономия при брони: -12,52 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
266,72
Экономия при брони: -10,56 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
87,77
Экономия при брони: -5,00 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
275,28
Экономия при брони: -11,65 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
279,89
Экономия при брони: -16,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Pharmascience
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
420,37
Экономия при брони: -14,87 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
521,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
260,50 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
516,74
Экономия при брони: -17,61 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
287,33
Экономия при брони: -13,80 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
507,47
Экономия при брони: -25,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 2 мг флакон №60
Pharmascience
275,46
Экономия при брони: -16,16 грн
Риспетрил раствор оральный 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Pharmascience
341,10 грн
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой 4 мг флакон №60
Pharmascience
573,30
Экономия при брони: -33,01 грн