Фармакодинамика.

АТФ-ЛОНГ® - лекарственное средство нового класса веществ — разнолигандных координационных соединений с макроэргическими фосфатами, молекула которого состоит из аденозин -5'-трифосфата (АТФ), аминокислоты гистидина, солей магния и калия, и которое оказывает характерное только для него фармакологическое действие, которое не присуще для каждого отдельного химического компонента (АТФ, гистидин, К+, Mg++).

АТФ-ЛОНГ® влияет на метаболические процессы в миокарде, нормализует энергетический обмен, активность ионтранспортных систем мембран клеток, показатели липидного состава мембран, активность мембраносвязанных ферментов, улучшает акгиоксидантную систему защиты миокарда, оказывает антиишимическое, мембраностабилизизующее действие, антиаритмический эффект при суправентикулярной тахикардии.

Лекарственное средство осуществляет энергосберегающий эффект за сет угнетания активности фермента 5'-нуклеотидазы, который отвечает за скорость гидролиза энергетических субстратов. АТФ-ЛОНГ® предотвращает структурно-функциональные повреждения плазматических мембран кардиомиоцитов, обеспечивая сохранение качественного и количественного состава липидов мембран, угнетая активность мембраносвязанных фосфолипаз. АТФ-ЛОНГ® угнетает интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), тем самым уменьшает накопление в мембранах продуктов гидролиза и переокисления фосфолипидов — жирних кислот, лизофосфолипидов, для которых характерны выраженные детергентные свойства и способность вызывать нарушение сократительной и ритмической деятельности сердца при ишемии. В случае экспериментальной ишемии миокарда препарат повышает активность Nа+ — К+ — АТФ-азы и Са2+, Мд2+ — АТФ-азы и кальцийсвязывашздий потенциал мембраны.

АТФ-ЛОНГ® улучшает показатели центральной и периферической гемодинамики, коронарного кровообращения, нормализует сократительность миокарда, чтр приводит к повышению показателей физической трудоспособности. В условиях ишемии препарат уменьшает потребление миокардом кислорода, активизирует функциональное состояние сердца, увеличивает сердечный выброс, что приводит к уменьшению частоты приступов стенокардии и отдышки во время физических загрузок.

АТФ-ЛОНГ® восстанавливает нормальный синусовый ритм у больных с пароксизмальной суправентикулярной тахикардией, с мерцанием и трепетанием предсердий, а так же уменьшает активность эктопических очагов ритма (предсердные и желудочковые экстрасистомлы).

АТФ-ЛОНГ® нормализует концентрацию калия и магния в тканях, снижает концентрацию мочевой кислоты.

Фармакодинамика.

При введении в организм АТФ-ЛОНГ® медленно распадается с образованием аденозина.