АТФ-Лонг® (ATP-Long®) (169187) - инструкция по применению ATC-классификация
АТФ-Лонг инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующие вещества: 1 таблетка содержит АТФ-ЛОНГа (в пересчете на вещество, не содержащее натрия хлорид и воду) — 20 мг с содержанием суммы адениновых нуклеотидов 12,6 мг;
вспомогательные вещества: пудра сахарная; лактоза, моногидрат; магния стеарат; кремния диоксид коллоидный безводный.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки по 20 мг белого цвета с плоской поверхностью, фаской и риской.
Фармакотерапевтическая группа
Кардиологические препараты. Код ATX С01Е В10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
АТФ-ЛОНГ® - лекарственное средство нового класса веществ — разнолигандных координационных соединений с макроэргическими фосфатами, молекула которого состоит из аденозин -5'-трифосфата (АТФ), аминокислоты гистидина, солей магния и калия, и которое оказывает характерное только для него фармакологическое действие, которое не присуще для каждого отдельного химического компонента (АТФ, гистидин, К+, Mg++).
АТФ-ЛОНГ® влияет на метаболические процессы в миокарде, нормализует энергетический обмен, активность ионтранспортных систем мембран клеток, показатели липидного состава мембран, активность мембраносвязанных ферментов, улучшает акгиоксидантную систему защиты миокарда, оказывает антиишимическое, мембраностабилизизующее действие, антиаритмический эффект при суправентикулярной тахикардии.
Лекарственное средство осуществляет энергосберегающий эффект за сет угнетания активности фермента 5'-нуклеотидазы, который отвечает за скорость гидролиза энергетических субстратов. АТФ-ЛОНГ® предотвращает структурно-функциональные повреждения плазматических мембран кардиомиоцитов, обеспечивая сохранение качественного и количественного состава липидов мембран, угнетая активность мембраносвязанных фосфолипаз. АТФ-ЛОНГ® угнетает интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), тем самым уменьшает накопление в мембранах продуктов гидролиза и переокисления фосфолипидов — жирних кислот, лизофосфолипидов, для которых характерны выраженные детергентные свойства и способность вызывать нарушение сократительной и ритмической деятельности сердца при ишемии. В случае экспериментальной ишемии миокарда препарат повышает активность Nа+ — К+ — АТФ-азы и Са2+, Мд2+ — АТФ-азы и кальцийсвязывашздий потенциал мембраны.
АТФ-ЛОНГ® улучшает показатели центральной и периферической гемодинамики, коронарного кровообращения, нормализует сократительность миокарда, чтр приводит к повышению показателей физической трудоспособности. В условиях ишемии препарат уменьшает потребление миокардом кислорода, активизирует функциональное состояние сердца, увеличивает сердечный выброс, что приводит к уменьшению частоты приступов стенокардии и отдышки во время физических загрузок.
АТФ-ЛОНГ® восстанавливает нормальный синусовый ритм у больных с пароксизмальной суправентикулярной тахикардией, с мерцанием и трепетанием предсердий, а так же уменьшает активность эктопических очагов ритма (предсердные и желудочковые экстрасистомлы).
АТФ-ЛОНГ® нормализует концентрацию калия и магния в тканях, снижает концентрацию мочевой кислоты.
Фармакодинамика.
При введении в организм АТФ-ЛОНГ® медленно распадается с образованием аденозина.
Показания
В комплексном лечении:
- ишемической болезни сердца, нестабильной стенокардии, стенокардии покоя и напряжения;
- постинфарктного и миокардитического кардиосклероза (диффузный и очаговый кардиосклероз);
- нарушений сердечного ритма;
- нейроциркуляторной дистонии;
- миокардиодистрофий;
- миокардитов;
- синдрома хронической усталости.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к препарату и его компонентам;
- острый инфаркт миокарда;
- кардиогенный и другие виды шока;
- обструктивные заболевания бронхолегочной системы;
- тяжелые формы бронхиальной астмы;
- синоатриальная блокада;
- атриовентрикулярная блокада П-Ш степени;
- гиперкалиемия, гипермагниемия;
- геморрагический инсульт.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
АТФ-ЛОНГ® нельзя применять одновременно с сердечными гликозидами в связи с повышением риска возникновения атриовентрикулярной блокады.
При одновременном приеме с калийсберегающими диуретиками, препаратами калия и ингибиторами АПФ повышается риск развития гиперкалиемии, с магнеротом и другими препаратами магния — гипермагниемии. Дипиридамол усиливает терапевтический эффект АТФ-ЛОНГ®а, а ксантинола никотинат, кофеин, теофилин, аминофилин — ослабляют.
АТФ-ЛОНГ® может усиливать антиангинальное действие альфа- и бета- адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов, нитратов.
Особенности применения
С осторожностью применять при выраженной артериальной гипотензии; одновременно с сердечными гликозидами в связи с повышением риска возникновения атриовентрикулярной блокады; при склонности к бронхоспазму.
При длительном применении необходимо контролировать уровень калия и магния в крови.
В состав препарата входит сахароза и лактоза, поэтому пациентам с сахарным диабетом следует применять препарат с осторожностью. Пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозы-галактозы, сахарозы-изомальтозы препарат не применять. Ограничить употребление продуктов, в состав которых входит кофеин (кофе, чай, напитки с колой).
Способ применения и дозы
Таблетки АТФ-ЛОНГ® принимать под язык (сублингвально) и держать до полного рассасывания. Разовая доза — 10*-40 мг, принимать 3–4 раза в сутки, независимо от приема пищи.
При острых состояниях (приступ стенокардии, аритмия) таблетки АТФ-ЛОНГ® принимать по 10*-80 мг до улучшения состояния. Максимальная суточная доза — 160 мг. Срок лечения определяет врач, в среднем он составляет 20–30 дней. В случае необходимости курс повторить через 10–15 дней.
(* используется в соответствующей дозировке)
Дети
Не применяют детям.
Побочные реакции
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожные высыпания, зуд, гиперемия лица, отек Квинке.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение артериального давления, тахикардия, атриовентрикулярная блокада.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, ощущение дискомфорта в эпигастральной области, усиление моторики пищеварительного тракта.
Со стороны мочевыделительной системы: усиление диуреза.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
Со стороны сосудов: ощущение жара.
Со стороны имунной системы: аллергические реакции, в т.ч. кожные высыпания, зуд, отек Квинке.
Срок годности
3 года.
Препарат не следует применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше +25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 3 или 4 блистера в коробке с маркировкой на украинском и русском языках.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Фармацевтическая компания «ФарКоС».