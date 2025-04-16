Николаев (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
159,59
Экономия при брони: -20,67 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
162,23
Экономия при брони: -13,78 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
185,91
Экономия при брони: -9,78 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
187,94
Экономия при брони: -11,87 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
186,66
Экономия при брони: -11,13 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
162,98
Экономия при брони: -28,12 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
156,78
Экономия при брони: -21,92 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
185,48
Экономия при брони: -9,95 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
120,13
Экономия при брони: -21,08 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
161,86
Экономия при брони: -26,34 грн