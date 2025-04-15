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АТФ-Лонг® (ATP-Long®)

АТФ-Лонг® (ATP-Long®)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 161 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
160,55
Экономия при брони: -18,92 грн
141,63 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
183,93
Экономия при брони: -8,36 грн
175,57 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
156,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
181,00
Экономия при брони: -46,30 грн
134,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
142,05
Экономия при брони: -13,25 грн
128,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
123,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
160,36
Экономия при брони: -52,02 грн
108,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
90,50
Экономия при брони: -23,15 грн
67,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
65,95 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
162,46
Экономия при брони: -32,82 грн
129,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
160,00
Экономия при брони: -26,67 грн
133,33 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
161,87
Экономия при брони: -23,91 грн
137,96 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,19
Экономия при брони: -35,99 грн
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
120,10
Экономия при брони: -16,63 грн
103,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
43,03 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
82,23
Экономия при брони: -11,90 грн
70,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
158,23
Экономия при брони: -37,40 грн
120,83 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
43,91 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
159,26
Экономия при брони: -18,37 грн
140,89 грн
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