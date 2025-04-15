Львов (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
165,15
Экономия при брони: -31,03 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
167,95
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
186,23
Экономия при брони: -10,41 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
166,61
Экономия при брони: -8,43 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
181,20
Экономия при брони: -30,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
159,93
Экономия при брони: -8,68 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
166,87
Экономия при брони: -8,20 грн