КИСЛОТА АДЕНОЗИНТРИФОСФОРНАЯ* (ACIDUM ADENOSINTRIPHOSPHORICUM*) Действующее вещество
АТФ-кислота участвует в процессах обмена веществ, является энергетическим субстратом. При взаимодействии с актомиозином распадается на АДФ-кислоту и неорганический фосфат. При этом высвобождается энергия, значительная часть которой используется для работы скелетных мышц, а также для анаболических процессов. Усиливает мозговое и коронарное кровообращение, улучшает метаболизм миокарда, участвует в процессе передачи нервных импульсов в холинергических и адренергических синапсах, облегчает проведение в вегетативных узлах.
в комплексном лечении: ИБС, нестабильной стенокардии, стенокардии покоя и напряжения; постинфарктного и миокардитического кардиосклероза (диффузный и очаговый кардиосклероз); пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии и других нарушений ритма; вегетососудистой дистонии; миокардиодистрофии; миокардита; синдрома хронической усталости; гиперурикемии различного происхождения. Применяют с целью повышения толерантности к физическим нагрузкам.
в/м 1 раз в сутки по 1 мл 1% р-ра в течение 2–3 дней, затем 1 раз в сутки по 2 мл. На курс лечения — 30–40 инъекций, интервал между повторными курсами — 1–2 мес.
Таблетки принимают под язык и держат до полного рассасывания. Разовая доза — 10–40 мг 3–4 раза в сутки, независимо от приема пищи. Срок лечения определяет врач, в среднем — 20–30 дней. В случае необходимости курс повторяют через 10–15 дней. Максимальная суточная доза — 160 мг.
острый инфаркт миокарда; кардиогенный и другие виды шока; обструктивные заболевания бронхолегочной системы; тяжелые формы БА; синоатриальная блокада II–III степени; AV-блокада II–III степени; гиперкалиемия, гипермагниемия; геморрагический инсульт.
возможны тошнота, неприятные ощущения в эпигастрии, аллергические реакции (в том числе кожные высыпания, зуд, отек Квинке); снижение АД, головная боль, тахикардия, усиление диуреза, гиперемия лица, ощущение жара, головокружение, неприятные ощущения в груди, усиление моторики пищеварительного тракта, бронхоспазм.
При длительном и неконтролируемом приеме — гиперкалиемия или гипермагниемия.
возможно развитие брадикардии, AV-блокады, артериальной гипотензии, синкопального состояния.
Лечение: прекратить применение и начать симптоматическую терапию. При брадикардии вводят атропина сульфат.