в/м 1 раз в сутки по 1 мл 1% р-ра в течение 2–3 дней, затем 1 раз в сутки по 2 мл. На курс лечения — 30–40 инъекций, интервал между повторными курсами — 1–2 мес.

Таблетки принимают под язык и держат до полного рассасывания. Разовая доза — 10–40 мг 3–4 раза в сутки, независимо от приема пищи. Срок лечения определяет врач, в среднем — 20–30 дней. В случае необходимости курс повторяют через 10–15 дней. Максимальная суточная доза — 160 мг.