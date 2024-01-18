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Активные вещества — “К”КИСЛОТА АДЕНОЗИНТРИФОСФОРНАЯ* (ACIDUM ADENOSINTRIPHOSPHORICUM*)

КИСЛОТА АДЕНОЗИНТРИФОСФОРНАЯ* (ACIDUM ADENOSINTRIPHOSPHORICUM*) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
АТФ-Лонг® таблетки, 10 мг, № 40; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® Таблетки, 10 мг, № 40 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 984 аптеках
от 83,50 грн
Цены в аптеках
АТФ-Лонг® таблетки, 20 мг, № 40; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
АТФ-Лонг® Таблетки, 20 мг, № 40 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 802 аптеках
от 115,09 грн
Цены в аптеках
Натрия аденозинтрифосфат-Дарница раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Натрия аденозинтрифосфат-Дарница Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 795 аптеках
от 43,70 грн
Цены в аптеках
АТФ-Лонг® таблетки, 20 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 40; ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® Таблетки, 20 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 40 ФарКоС ФФ
В 291 аптеке
от 112,14 грн
Цены в аптеках
АТФ-Лонг® таблетки, 10 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 40; ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® Таблетки, 10 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 40 ФарКоС ФФ
В 180 аптеках
от 60,93 грн
Цены в аптеках
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в коробке, в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Натрия аденозинтрифосфат Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в коробке, в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 5 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: р-р для инъекций, таблетки.

АТФ-кислота участвует в процессах обмена веществ, является энергетическим субстратом. При взаимодействии с актомиозином распадается на АДФ-кислоту и неорганический фосфат. При этом высвобождается энергия, значительная часть которой используется для работы скелетных мышц, а также для анаболических процессов. Усиливает мозговое и коронарное кровообращение, улучшает метаболизм миокарда, участвует в процессе передачи нервных импульсов в холинергических и адренергических синапсах, облегчает проведение в вегетативных узлах.

в комплексном лечении: ИБС, нестабильной стенокардии, стенокардии покоя и напряжения; постинфарктного и миокардитического кардиосклероза (диффузный и очаговый кардиосклероз); пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии и других нарушений ритма; вегетососудистой дистонии; миокардиодистрофии; миокардита; синдрома хронической усталости; гиперурикемии различного происхождения. Применяют с целью повышения толерантности к физическим нагрузкам.

в/м 1 раз в сутки по 1 мл 1% р-ра в течение 2–3 дней, затем 1 раз в сутки по 2 мл. На курс лечения — 30–40 инъекций, интервал между повторными курсами — 1–2 мес.
Таблетки принимают под язык и держат до полного рассасывания. Разовая доза — 10–40 мг 3–4 раза в сутки, независимо от приема пищи. Срок лечения определяет врач, в среднем — 20–30 дней. В случае необходимости курс повторяют через 10–15 дней. Максимальная суточная доза — 160 мг.

острый инфаркт миокарда; кардиогенный и другие виды шока; обструктивные заболевания бронхолегочной системы; тяжелые формы БА; синоатриальная блокада II–III степени; AV-блокада II–III степени; гиперкалиемия, гипермагниемия; геморрагический инсульт.

возможны тошнота, неприятные ощущения в эпигастрии, аллергические реакции (в том числе кожные высыпания, зуд, отек Квинке); снижение АД, головная боль, тахикардия, усиление диуреза, гиперемия лица, ощущение жара, головокружение, неприятные ощущения в груди, усиление моторики пищеварительного тракта, бронхоспазм.
При длительном и неконтролируемом приеме — гиперкалиемия или гипермагниемия.

возможно развитие брадикардии, AV-блокады, артериальной гипотензии, синкопального состояния.
Лечение: прекратить применение и начать симптоматическую терапию. При брадикардии вводят атропина сульфат.