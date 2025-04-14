Одесса (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
183,32
Экономия при брони: -7,27 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
182,08
Экономия при брони: -5,77 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
158,35
Экономия при брони: -12,76 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
154,92
Экономия при брони: -9,33 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
181,63
Экономия при брони: -5,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
156,66
Экономия при брони: -11,07 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
184,96
Экономия при брони: -9,13 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
158,31
Экономия при брони: -8,06 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
182,88
Экономия при брони: -6,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
182,83
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
183,87
Экономия при брони: -8,29 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
159,59
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
187,62
Экономия при брони: -11,67 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
161,39
Экономия при брони: -15,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн