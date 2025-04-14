Днепр (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
161,15
Экономия при брони: -12,09 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
164,90
Экономия при брони: -12,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
161,19
Экономия при брони: -11,71 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
101,70
Экономия при брони: -3,20 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
157,64
Экономия при брони: -17,43 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
93,70
Экономия при брони: -5,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
159,91
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
162,26
Экономия при брони: -22,05 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
159,32
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
182,98
Экономия при брони: -6,90 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
81,67
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
160,98
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
136,33
Экономия при брони: -3,98 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
184,53
Экономия при брони: -8,57 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
186,15
Экономия при брони: -9,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
161,07
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
164,79
Экономия при брони: -11,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
160,20
Экономия при брони: -20,64 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
165,57
Экономия при брони: -26,01 грн