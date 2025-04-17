Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
101,70
Экономия при брони: -3,20 грн
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
160,95
Экономия при брони: -13,76 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
139,06
Экономия при брони: -7,43 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
119,75
Экономия при брони: -9,35 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
160,92
Экономия при брони: -13,48 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
163,69
Экономия при брони: -16,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
181,64
Экономия при брони: -5,73 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
181,22
Экономия при брони: -5,59 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
174,51
Экономия при брони: -5,26 грн