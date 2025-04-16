Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
163,05
Экономия при брони: -22,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
162,20
Экономия при брони: -13,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
162,46
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
162,07
Экономия при брони: -13,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
92,38
Экономия при брони: -4,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
161,22
Экономия при брони: -12,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
183,67
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
185,67
Экономия при брони: -9,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
137,29
Экономия при брони: -5,63 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
183,86
Экономия при брони: -8,19 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
159,18
Экономия при брони: -24,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
156,95
Экономия при брони: -16,71 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ