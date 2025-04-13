Киев (адрес не указан)
Доступно в 420 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
181,40
Экономия при брони: -25,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
181,40
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
80,09
Экономия при брони: -13,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
164,40
Экономия при брони: -35,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
185,50
Экономия при брони: -9,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
121,04
Экономия при брони: -17,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
155,98
Экономия при брони: -22,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
157,81
Экономия при брони: -11,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
159,79
Экономия при брони: -6,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
184,41
Экономия при брони: -8,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
165,39
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
161,00
Экономия при брони: -15,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
159,86
Экономия при брони: -14,17 грн