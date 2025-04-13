Харьков (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
181,99
Экономия при брони: -5,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
164,00
Экономия при брони: -27,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
157,99
Экономия при брони: -13,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
122,61
Экономия при брони: -14,51 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 27 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
177,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
164,24
Экономия при брони: -31,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
164,64
Экономия при брони: -32,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер №40
ФарКоС ФФ
163,92
Экономия при брони: -12,11 грн