Ксилат® (Xylat)
Ксилат инструкция по применению
Состав
Ксилитол - 5 г/100 мл
Натрия ацетат - 0,26 г/100 мл
Натрия хлорид - 0,6 г/100 мл
Кальция хлорид - 0,01 г/100 мл
Калия хлорид - 0,03 г/100 мл
Магния хлорид - 0,01 г/100 мл
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Основными действующими веществами препарата являются ксилитол и натрия ацетат.
Ксилитол — пятиатомный спирт, который при в/в введении быстро включается в общий метаболизм, 80% усваивается в печени и накапливается в виде гликогена.
Проявляет выраженное антикетогенное действие, является источником энергии с независимым от инсулина метаболизмом.
Ксилитол — это естественный промежуточный продукт углеводного обмена человека, поэтому имеет низкую токсичность и хорошую переносимость. В отличие от фруктозы не вызывает снижения в печени уровня нуклеотидов (АТФ, АДФ, АМФ), а также безопасен для введения больным, которые не переносят фруктозу или имеют дефицит фермента фруктозо-1,6-дифосфатазы.
Натрия ацетат относится к подщелачивающим средствам замедленного действия. Он вызывает накопление оснований за счет метаболизма забуференного препарата и показан при тех видах метаболического ацидоза, при которых накопление излишка Н+ происходит медленно (например при почечном и дефицитном недыхательном ацидозе). При использовании натрия ацетата, в отличие от р-ра натрия гидрокарбоната, коррекция метаболического ацидоза происходит медленнее, поэтому не вызывает резких колебаний рН.
Фармакокинетика. Натрия ацетат на протяжении 1,5–2 ч полностью метаболизируется в эквивалентное количество натрия гидрокарбоната, не вызывает явлений внутриклеточного интерстициального отека головного мозга и повышения агрегации тромбоцитов и эритроцитов. Важно, что потребление кислорода при метаболизме ацетата значительно меньше, чем при метаболизме лактата, что имеет важное значение для лечения тяжелого шока различного происхождения.
Благодаря своему составу Ксилат относится к группе многокомпонентных полифункциональных гиперосмолярных р-ров и, таким образом, оказывает антикетогенное, гемодинамическое, дезинтоксикационное, реологическое, энергетическое, ощелачивающее и осмодиуретическое действие.
Показания Ксилат
для уменьшения интоксикации, улучшения микроциркуляции, частичного покрытия потребности в углеводах, которая возникает при сахарном диабете и других нарушениях утилизации глюкозы, при травматическом, операционном, гемолитическом и ожоговом шоке (с учетом осмолярности крови и мочи), при предоперационной подготовке и в послеоперационный период, при острой кровопотере, а также при ожоговой болезни, при затяжных гнойных процессах, при различных инфекционных заболеваниях и хронических токсических гепатитах.
Применение Ксилат
взрослым вводят в/в капельно, со скоростью 50–70 капель/мин, то есть 2,1–3,0 мл/кг/ч или 150–210 мл/ч.
Максимальная доза: взрослым — 2100 мл/сут или 1,5 г ксилитола/кг массы тела в сутки. Максимальная скорость инфузии — 210 мл/ч (70 капель в минуту) = 0,15 г ксилитола/кг массы тела в час.
При хронических и токсических гепатитах — взрослым по 400 мл (5–6 мл/кг), в/в капельно, повторно в течение суток (необходим контроль показателей функции печени).
Для парентерального питания больных, в том числе сахарным диабетом, — взрослым по 600–1000 мл (10–15 мл/кг массы тела больного), однократно и повторно в течение суток.
При травматическом, ожоговом, послеоперационном и гемолитическом шоке — взрослым по 600–1000 мл (10–15 мл/кг массы тела больного), однократно и повторно в течение суток.
При острой кровопотере — взрослым по 1000–1400 мл (до 20 мл/кг). В этом случае инфузии препарата Ксилат рекомендуется также проводить на догоспитальном этапе, в специализированной машине скорой помощи.
В предоперационный период и после различных хирургических вмешательств — взрослым в дозе 400–600 мл (6–10 мл/кг), в/в капельно, однократно или повторно, ежедневно, на протяжении 3–5 дней.
Противопоказания
гиперосмолярная кома, анурия. Ксилат не следует вводить в случаях, когда противопоказано вливание жидкости (отеки, кровоизлияние в мозг, тромбоэмболия, сердечно-сосудистая декомпенсация, АГ III стадии).
Побочные эффекты
аллергические реакции (зуд, крапивница); редко — тахикардия, повышение температуры тела, раздражение периферических вен в местах введения. Не рекомендуется применять препарат при общем обезвоживании и нарушениях водно-электролитного обмена. Может возникать гипертензивная реакция, в этом случае вводят гипотензивные средства под контролем АД.
Особые указания
для достижения гемодинамического эффекта Ксилат вводят взрослым в/в капельно со скоростью 40–60 капель/мин. При необходимости допускается струйное введение препарата после проведения пробы путем капельного введения со скоростью 30 капель/мин. После введения 15 капель введение препарата прекращают, а через 3 мин, при отсутствии реакции, вводят струйно.
Антикетогенные свойства препарата проявляются при скорости введения, равной скорости утилизации ксилитола.
При болезнях печени препарат применяют под контролем показателей функции печени. Поскольку Ксилат обладает желчегонным эффектом, его введение при желчнокаменной болезни следует осуществлять под тщательным контролем врача. Введение препарата Ксилат больным сахарным диабетом необходимо осуществлять под контролем гликемии.
С осторожностью следует назначать при заболеваниях, сопровождающихся дегидратацией организма, поскольку Ксилат как гиперосмолярный р-р может усиливать его за счет перехода жидкости из тканей в сосудистое русло.
Период беременности и кормления грудью. Изучение применения Ксилата в период беременности и кормления грудью не проводилось, данные отсутствуют.
Дети. Изучение применения у детей не проводилось, данные отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Препарат применяют исключительно в условиях стационара.
Взаимодействия
препарат нельзя смешивать с фосфат- и карбонатсодержащими р-рами. Ксилат не должен быть раствором-носителем для других препаратов. Добавление препаратов может привести к физико-химическим изменениям.
Несовместимость. Препарат нельзя смешивать с фосфат- и карбонатсодержащими р-рами. Добавление препаратов может привести к физико-химическим изменениям. Если такое добавление необходимо, то следует контролировать соблюдение стерильности, тщательного перемешивания и взаимодействия препаратов.
Передозировка
при передозировке препарата может наблюдаться тошнота, вздутие кишечника, диарея, боль в животе, нарушение водно-электролитного баланса (в виде гипертензивной реакции; в этом случае вводят гипотензивные средства под контролем АД).
Условия хранения
при температуре 2–25 °C. Замораживание препарата не допускается.
Актуальная информация
История инфузионной терапии
Официальная история инфузионной терапии берет свое начало с первого в/в введения Х. Ландерером (H. Landerer) раствора поваренной соли, это событие произошло 10 июня 1881 г. И сегодня 0,9% раствор натрия хлорида — самый назначаемый инфузионный раствор. Однако развитие инфузиологии не стоит на месте, и уже в 1915 г., во время первой мировой войны, Дж. Хоган (J.J. Hogan) ввел пациенту первый коллоидный плазмозаменитель — раствор на основе желатина. На сегодня в мировой медицинской практике существуют различия в назначении инфузионных растворов (Finfer S. et al., 2010). Большинство в/в жидкостей были введены в клиническую практику в то время, когда они не подвергались исследованиям, принятым на современном этапе для лекарственных препаратов. Следовательно, в этой области мало исследований, и только в последнее время возрос интерес к сравнению эффективности различных в/в жидкостей (Reddy S. et al., 2016). На сегодня существует множество различных растворов для инфузионной терапии. Одним из них является Ксилат ― многокомпонентный полифункциональный препарат, который содержит ксилитол и натрия ацетат (именно эти вещества преимущественно обусловливают его эффекты), а также комплекс электролитов, корректирующих водно-солевой обмен (Na+, K+, Ca++, Mg++, Cl-).
Ксилат: механизмы действия и возможности применения
Ксилат не только способствует восстановлению объема циркулирующей крови (при острой кровопотере), он обладает дезинтоксицирующими и антикетогенными свойствами, восстанавливает кислотно-основное равновесие и является инсулинонезависимым источником энергии. Его действие обусловливается входящими в его состав компонентами.
Ксилитол
Ксилитол (ксилит) — основное действующее вещество данного препарата, представляет собой пятиатомный спирт, который принимает участие в пентозофосфатном метаболическом пути.
Ксилитол в малых количествах содержится во фруктах и овощах (например его содержат сливы, клубника, цветная капуста и тыква). В промышленном масштабе Ксилитол получают химическим и биотехнологическим путем. Ксилитол применяется как в фармацевтической, так и в пищевой промышленности. Это вещество нашло свое применение как подсластитель, кроме того, он оказывает пребиотическое действие, его применение позволяет снизить уровень глюкозы в крови, уровень ТГ и ХС (Ur-Rehman S. еt al., 2015). Ксилитол также широко используется в составе средств по уходу за полостью рта (Talattof Z. et al., 2018). Хотя с 1960-х годов был проведен ряд исследований по изучению пользы ксилитола, в основном они фокусировались на влиянии ксилитола и других сахарных спиртов на здоровье полости рта и зубов, в то время как антидиабетические или антигипергликемические эффекты были выявлены лишь недавно (Wölnerhanssen B.K. еt al., 2019).
Преимущества применения ксилитола заключаются в том, что его метаболизм не зависит от активности фруктоза-1,6-дифосфатазы, отсутствует его негативное влияние на уровень нуклеотидов в печени (АТФ, АДФ, АМФ) и в печени накапливается до 80% введенного ксилита в виде гликогена. Ксилитол выступает независимым от инсулина источником энергии и снижает уровень кетоновых тел, повышает интенсивность гликолиза и образование гликогена в печени. Благодаря этому препарат Ксилат может применяться для уменьшения выраженности интоксикационного синдрома при различной инфекционной патологии, сепсисе, хронических гепатитах, диабетическом кетоацидозе (ДКА).
Введение парентерального питания для пациентов с тяжелыми травмами и/или сепсисом преследует две основные цели. Одна из них — снижение повышенного катаболизма белка, вторая — избежание гипергликемии и усиленного глюконеогенеза в печени. Утилизация глюкозы в организме во время таких состояний снижается, в то время как ксилитола увеличивается более чем в 2 раза. Для определения эффективности применения ксилитола при подобных состояниях провели 2 исследования на крысах. Для определения изменений метаболизма глюкозы и белка были использованы радиоактивные изотопы. В 1-м исследовании на модели травмы было продемонстрировано, что ксилитол в отличие от глюкозы значительно снижает выработку глюкозы в печени и глюконеогенез. У крыс с сепсисом применение ксилитола позволяло достичь снижения как глюконеогенеза, так и катаболизма белка (снижалась скорость синтеза мочевины и экскрекции 3-метилгистидина). Исходя из вышеизложенных результатов, было рекомендовано включить ксилитол в терапию пациентов с тяжелыми травмами и сепсисом (Schricker T. et al., 1993).
В другом исследовании, проведенном на крысах, был подтвержден положительный эффект ксилитола на углеводный обмен при термических ожогах, его применение позволяло избежать побочных эффектов, связанных с применением инфузий глюкозы в высоких дозах (Karlstad M.D. еt al., 1991).
Интересным является опыт применения ксилитола при муковисцидозе (МВ). МВ ― это хроническое наследственное заболевание, для которого характерны прогредиентно-рецидивирующее течение и персистенция легочной бактериальной инфекции. До 71% всех пациентов с МВ применяют ингаляционный гипертонический раствор натрия хлорид для улучшения мукоцилиарного клиренса. В то же время такие побочные эффекты, как боль в горле, стеснения в груди и кровохарканье, зачастую вынуждают больных прекратить терапию. В одном из исследований была проведена оценка применения 15% раствора ксилитола в форме ингаляций в течение 2 нед у больных, госпитализированных с легочным обострением МВ. 60 больных на протяжении 2 нед получали ингаляции либо гипертонического раствора натрия хлорида (4 мл), либо 15% ксилита (5 мл) 2 р/сут в течение 14 дней. Для оценки результатов использовали следующие показатели: изменение ОФВ1 по сравнению с исходным, изменение показателей анализа мокроты, индекса массы тела (ИМТ), опросник по качеству жизни, включая оценку респираторных симптомов, продолжительность периода между госпитализациями по поводу обострения МВ и частота возникновения нежелательных явлений. 59 пациентов завершили исследование (1 пациент, получавший ингаляционный гипертонический раствор NaCl, выбыл). У всех пациентов было отмечено улучшение функции легких (в том числе ОФВ1), ИМТ, уменьшение количества лейкоцитов в мокроте и количества микробных единиц в 1 мл мокроты. По результатам исследования были сделаны выводы о хорошей переносимости данного препарата и необходимости дальнейшего изучения возможности его длительного применения у пациентов с МВ. Переносимость ингаляций 15% раствора ксилитола по сравнению с гипертоническим раствором NaCl была лучше при схожести прочих показателей оценки эффективности (Singh S. et al., 2019) .
Натрия ацетат
Натрия ацетат ― натриевая соль уксусной кислоты, обладает замедленным ощелачивающим действием, то есть не вызывает резких изменений рН.
Еще в 1969 г. Р.Г. Уоттен (R.H. Watten) и его коллегами было установлено, что растворы натрия ацетата и бикарбоната сходны по своей способности восстанавливать рН крови и бикарбонат плазмы крови у пациентов с холерой и метаболическим ацидозом (Watten R.H. еt al., 1969). В 1985 г. Г. Экблад (H. Ekblad) с коллегами установили, что непрерывная инфузия ацетата натрия подходит для медленной коррекции метаболического ацидоза у недоношенных детей (Ekblad H. еt al., 1985). Был проанализирован 4-летний опыт применения ацетата натрия у пациентов с тяжелыми травмами. В исследование было включено 78 пациентов, 39 получали ацетат натрия и 39 составили контрольную группу, получавшую бикарбонат натрия. В обеих группах не выявлено статистически значимых снижений АД. Медиана рН между двумя группами в начале инфузии была одинаковой. Обе группы имели тенденцию к достижению нормального уровня pH крови, при этом в группе, получавшей ацетат натрия, уровень pH крови быстрее достигал нормы. Уровень же хлоридов, повышавшийся во время терапии в обеих группах, в группе исследования имел тенденцию к более раннему восстановлению до уровня нормы (через 24 ч) по сравнению с группой контроля (48 ч). Таким образом, гемодинамический профиль натрия ацетата является благоприятным, а достижение показателей нормы после гиперхлоремии и метаболического ацидоза происходит быстрее, чем при терапии бикарбонатом натрия (McCague A. et al., 2011).
В состав препарата Ксилат входит сбалансированный комплекс электролитов.
В сравнительном обзоре эффективности и безопасности применения магния хлорида и магния сульфата было установлено, что при многих сходных эффектах магния хлорид обладает меньшей токсичностью и лучшей переносимостью, чем магния сульфат (Durlach J. et al., 2005). Данные исследования, в котором проанализировано 495 случаев инфузии калия хлорида, подтверждают безопасность его введения для коррекции гипокалиемии у пациентов в отделении интенсивной терапии (Kruse J.A., Carlson R.W., 1991). Сократительная способность миокарда зависит от гомеостаза ионов кальция. По этой причине в/в введение кальция хлорида применяется для улучшения функции миокарда у пациентов, особенно детского возраста, миокард которых характеризуется морфофункциональной незрелостью и, как следствие, большей чувствительностью к недостатку внеклеточного кальция. Результатами введения кальция хлорида являются увеличение сердечного выброса и улучшение кровоснабжения, что приводит к улучшению показателей насыщения крови кислородом, уменьшению сывороточного лактата и увеличению выделения мочи без изменения ЧСС, эти эффекты наиболее выражены у новорожденных (Averin K. et al., 2016).
Эффективность Ксилата в исследованиях
Больные сахарным диабетом (СД) зачастую госпитализируются уже в фазе декомпенсации, в случае развития серьезного и даже жизнеугрожающего осложнения, как диабетический кетоацидоз (ДКА). Эта проблема остается грустной реалией нашей медицины, несмотря на все успехи современной диабетологии и возможности профилактики осложнений СД. При ДКА наблюдаются нарушения сознания разной выраженности, лабораторно определяются гипергликемия, кетонурия и кетонемия, метаболический ацидоз (Власенко М.В. та співавт., 2006). Звеньями патогенеза развития ДКА являются дефицит инсулина и дислипидемия, при этом образующиеся кетоновые тела оказывают токсическое влияние на ЦНС, за счет чего и развиваются нарушения сознания вплоть до комы (Кондрацька І.М., 2015). Применение Ксилата у больных с ДКА назначается дополнительно с целью снижения уровня кетоновых тел в крови и улучшения показателей липидного обмена. Ксилитол — это инсулинонезависимый источник энергии, натрия ацетат обеспечивает нормализацию рН крови, входящий в состав препарата комплекс ионов позитивно воздействует на водно-солевой обмен. Подемонстрирован опыт включения Ксилата в комплексную схему лечения 35 больных СД, осложненным ДКА. Поскольку последний имеет осмолярность 610 мОсм/л, была исследована осмолярность крови пациентов при госпитализации (299,09±1,2 мОсм/л) и по окончании курса терапии (298,17±0,8), что позволило констатировать отсутствие значительных изменений данного показателя. После 10-дневного курса лечения уровень кетоновых тел в крови пациентов значительно снизился: 4,80±0,65 (исходно) и 1,95±0,23 ммоль/л (по окончании курса), ацетоуксусной кислоты — 3,07±0,44 против 1,52±0,22 ммоль/л, β-оксимасляной кислоты — 1,73±0,40 и 0,43±0,07 ммоль/л соответственно (р<0,01). Исходя из вышеизложенного, рекомендуется назначение Ксилата при ДКА в дозе 800 мл/сут на протяжении 10 дней. Акцентируется внимание не только на клинической эффективности, но и на его безопасности, прежде всего нейтральности в отношении осмолярности крови (Кондрацька І.М., 2015).
Также изучено влияние Ксилата в схеме лечения тяжелой степени острого панкреатита ― некрозе поджелудочной железы. Одним из звеньев патогенеза в данном случае выступает синдром энтеральной недостаточности, который приводит к эндогенной интоксикации, нарушениям процессов переваривания пищи и всасывания, местного иммунитета в кишечнике, усилению нарушений водно-солевого обмена и др. В наше время не разработаны универсальные методы коррекции этого состояния. В одном из исследований приняли участие 40 больных с некротическим панкреатитом в возрасте 23–68 лет. 28 из них получали Ксилат в составе комплексной схемы лечения, 12 — составили группу сравнения. Уровень глюкозы >7 ммоль/л коррелировал с тяжелым поражением поджелудочной железы, загущением крови, гиперазотемией и дефицитом буферных оснований, то есть метаболические нарушения у пациентов с острым некротическим панкреатитом были сходными с таковыми при ДКА. Исходя из вышеизложенного, применение Ксилата было обусловлено его антикетогенными свойствами, инсулинонезависимым и независимым от глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы путем метаболизма ксилитола, его ролью в качестве источника пентозы для синтеза нуклеиновых оснований. Препарат вводился с 1-го дня терапии в дозе 800 мл в 2 введения. Среди больных, получавших исследуемый препарат, уже на 3-и сутки терапии отмечалось снижение гликемии, уменьшение дефицита буферных оснований (НСО3-), в то время как в контрольной группе не констатировано положительной динамики соответствующих показателей. Улучшение метаболических показателей способствовало восстановлению пропульсивной активности кишечника и позволяло раньше начать зондовое энтеральное питание. Таким образом, Ксилат при остром панкреатите позволяет уменьшить выраженность синдрома энтеральной недостаточности и начать зондовое энтеральное питание в более ранние сроки (Коновалов Є.П. та співавт., 2007).
Заключение
Ксилат ― доступный с 2000-х годов на фармацевтическом рынке Украины комплексный инфузионный препарат, эффективный при широком спектре патологических состояний. Данный раствор может применяться при инфекционных заболеваниях и шоке различного генеза, обширных ожогах, выраженной кровопотере и сепсисе для уменьшения выраженности интоксикации, улучшения микроциркуляции, коррекции всех видов обмена веществ. Также он может рекомендоваться для включения в схему лечения при хронических гепатитах больных СД, осложненным ДКА. Ксилат способствует не только снижению уровня кетоновых тел в крови, но и снижению ОХ, ТГ, ЛПНП, ЛПОНП, а также ощелачиванию крови, не вызывая при этом повышения ее осмолярности (Кондрацька І.М., 2015).