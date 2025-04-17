Винница (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -37,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
418,27
Экономия при брони: -63,33 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
547,05
Экономия при брони: -89,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
415,44
Экономия при брони: -60,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
418,86
Экономия при брони: -63,92 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
547,82
Экономия при брони: -90,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
374,70
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
374,78
Экономия при брони: -14,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
391,32
Экономия при брони: -31,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
374,70
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
399,06
Экономия при брони: -38,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
406,68
Экономия при брони: -46,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
374,70
Экономия при брони: -18,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
374,70
Экономия при брони: -18,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
374,70
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
347,69
Экономия при брони: -12,53 грн