Киев
Ксилат® (Xylat)

Ксилат® (Xylat)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 266 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
364,46 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
514,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
394,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
358,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
406,51
Экономия при брони: -49,03 грн
357,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
396,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
383,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
418,87
Экономия при брони: -58,35 грн
360,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -24,10 грн
369,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
394,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -24,10 грн
369,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
388,15 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
381,89 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
454,68 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
381,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
364,82 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
382,43 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
353,90 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
460,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
399,44
Экономия при брони: -23,39 грн
376,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
349,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
395,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
322,89 грн
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