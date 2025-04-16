Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
415,01
Экономия при брони: -43,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
513,69
Экономия при брони: -26,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
415,13
Экономия при брони: -44,74 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
515,31
Экономия при брони: -27,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,41
Экономия при брони: -48,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
410,37
Экономия при брони: -66,00 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
510,61
Экономия при брони: -22,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
389,48
Экономия при брони: -62,04 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
509,24
Экономия при брони: -22,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
376,20
Экономия при брони: -48,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
372,13
Экономия при брони: -44,69 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
509,88
Экономия при брони: -22,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
411,31
Экономия при брони: -65,87 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
478,62
Экономия при брони: -21,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
408,48
Экономия при брони: -16,62 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм