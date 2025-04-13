Киев (адрес не указан)
Доступно в 564 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
489,80
Экономия при брони: -29,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Фармация
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
374,74
Экономия при брони: -41,07 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
489,83
Экономия при брони: -74,45 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
409,31
Экономия при брони: -58,36 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
535,33
Экономия при брони: -63,24 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Фармация
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
374,74
Экономия при брони: -56,96 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
489,83
Экономия при брони: -74,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
368,67
Экономия при брони: -36,93 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
530,96
Экономия при брони: -71,64 грн