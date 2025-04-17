Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
418,90
Экономия при брони: -80,28 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
415,17
Экономия при брони: -38,61 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
407,97
Экономия при брони: -69,35 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
507,63
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -24,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
405,81
Экономия при брони: -66,64 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
481,19
Экономия при брони: -16,77 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
405,50
Экономия при брони: -58,36 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
405,22
Экономия при брони: -13,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
387,69
Экономия при брони: -14,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм