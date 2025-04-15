Львов (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
417,13
Экономия при брони: -56,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
416,03
Экономия при брони: -39,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
374,70
Экономия при брони: -16,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
374,70
Экономия при брони: -16,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
374,70
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
374,70
Экономия при брони: -16,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -35,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -35,40 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
514,30
Экономия при брони: -40,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
490,84
Экономия при брони: -38,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -35,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -35,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
407,07
Экономия при брони: -49,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм