Днепр (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
419,41
Экономия при брони: -42,98 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
419,72
Экономия при брони: -43,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
419,53
Экономия при брони: -27,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
514,30
Экономия при брони: -75,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
410,29
Экономия при брони: -19,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
367,45
Экономия при брони: -22,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
407,03
Экономия при брони: -15,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
394,57
Экономия при брони: -22,34 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
413,79
Экономия при брони: -37,36 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
370,88
Экономия при брони: -26,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
376,95
Экономия при брони: -32,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
386,38
Экономия при брони: -14,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
412,96
Экономия при брони: -21,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
356,44
Экономия при брони: -26,01 грн