Киев
Ксилат® (Xylat)

Ксилат® (Xylat)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 84 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
406,20
Экономия при брони: -14,78 грн
391,42 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
518,48
Экономия при брони: -16,85 грн
501,63 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
384,47 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
514,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,54
Экономия при брони: -22,99 грн
391,55 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
378,65 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
383,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
349,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -18,90 грн
374,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,81
Экономия при брони: -67,45 грн
347,36 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
419,49
Экономия при брони: -51,55 грн
367,94 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
383,29 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -18,90 грн
374,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
361,44
Экономия при брони: -67,01 грн
294,43 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
348,62 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
491,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
394,79
Экономия при брони: -39,94 грн
354,85 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
542,58
Экономия при брони: -34,87 грн
507,71 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
388,32
Экономия при брони: -33,47 грн
354,85 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
533,69
Экономия при брони: -25,98 грн
507,71 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -18,90 грн
374,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
346,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
543,14
Экономия при брони: -73,88 грн
469,26 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -18,90 грн
374,50 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
514,30
Экономия при брони: -43,20 грн
471,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
398,11
Экономия при брони: -14,35 грн
383,76 грн
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