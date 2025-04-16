Николаев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
406,20
Экономия при брони: -14,78 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
518,48
Экономия при брони: -16,85 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,54
Экономия при брони: -22,99 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,81
Экономия при брони: -67,45 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
419,49
Экономия при брони: -51,55 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
361,44
Экономия при брони: -67,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
394,79
Экономия при брони: -39,94 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
542,58
Экономия при брони: -34,87 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
388,32
Экономия при брони: -33,47 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
533,69
Экономия при брони: -25,98 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
543,14
Экономия при брони: -73,88 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -18,90 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
514,30
Экономия при брони: -43,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
398,11
Экономия при брони: -14,35 грн