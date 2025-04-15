Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
368,10
Экономия при брони: -49,10 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
493,00
Экономия при брони: -76,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
356,07
Экономия при брони: -17,76 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
356,80
Экономия при брони: -1,70 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
378,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
493,00
Экономия при брони: -76,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
406,60
Экономия при брони: -14,64 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -38,30 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
527,80
Экономия при брони: -58,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
413,51
Экономия при брони: -55,05 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
540,83
Экономия при брони: -71,73 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
356,34
Экономия при брони: -39,30 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
512,67
Экономия при брони: -73,68 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
364,49
Экономия при брони: -45,49 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
533,07
Экономия при брони: -93,12 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
421,24
Экономия при брони: -103,43 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
549,67
Экономия при брони: -94,01 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
538,62
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
409,54
Экономия при брони: -16,98 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
534,41
Экономия при брони: -22,31 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
546,33
Экономия при брони: -95,79 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
413,48
Экономия при брони: -64,88 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм