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Ксилат® (Xylat)

Ксилат® (Xylat)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 127 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
368,10
Экономия при брони: -49,10 грн
319,00 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
493,00
Экономия при брони: -76,00 грн
417,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
356,07
Экономия при брони: -17,76 грн
338,31 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
409,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
356,80
Экономия при брони: -1,70 грн
355,10 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
469,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
378,00
Экономия при брони: -59,00 грн
319,00 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
493,00
Экономия при брони: -76,00 грн
417,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
365,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
406,60
Экономия при брони: -14,64 грн
391,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
393,40
Экономия при брони: -38,30 грн
355,10 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
527,80
Экономия при брони: -58,10 грн
469,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
329,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
413,51
Экономия при брони: -55,05 грн
358,46 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
540,83
Экономия при брони: -71,73 грн
469,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
356,34
Экономия при брони: -39,30 грн
317,04 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
512,67
Экономия при брони: -73,68 грн
438,99 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
364,49
Экономия при брони: -45,49 грн
319,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
533,07
Экономия при брони: -93,12 грн
439,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
421,24
Экономия при брони: -103,43 грн
317,81 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
549,67
Экономия при брони: -94,01 грн
455,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
538,62
Экономия при брони: -26,30 грн
512,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
348,16 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
409,54
Экономия при брони: -16,98 грн
392,56 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
534,41
Экономия при брони: -22,31 грн
512,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
546,33
Экономия при брони: -95,79 грн
450,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
413,48
Экономия при брони: -64,88 грн
348,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
300,31 грн
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