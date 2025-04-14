Киев
Ксилат® (Xylat)

Ксилат® (Xylat)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 186 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
394,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
362,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
362,00 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
450,50 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
489,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
411,98
Экономия при брони: -66,38 грн
345,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
408,09
Экономия при брони: -31,66 грн
376,43 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
533,74
Экономия при брони: -21,60 грн
512,14 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
410,49
Экономия при брони: -64,89 грн
345,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
497,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
362,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
407,74
Экономия при брони: -62,14 грн
345,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
384,49 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
362,00 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
473,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
392,06
Экономия при брони: -49,25 грн
342,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
417,56
Экономия при брони: -71,96 грн
345,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
412,22
Экономия при брони: -21,18 грн
391,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
420,31
Экономия при брони: -53,28 грн
367,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
362,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
328,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
362,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
407,15
Экономия при брони: -43,37 грн
363,78 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
467,80
Экономия при брони: -16,26 грн
451,54 грн
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