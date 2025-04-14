Одесса (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
411,98
Экономия при брони: -66,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
408,09
Экономия при брони: -31,66 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
533,74
Экономия при брони: -21,60 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
410,49
Экономия при брони: -64,89 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
407,74
Экономия при брони: -62,14 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
392,06
Экономия при брони: -49,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
417,56
Экономия при брони: -71,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
412,22
Экономия при брони: -21,18 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
420,31
Экономия при брони: -53,28 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
407,15
Экономия при брони: -43,37 грн
Ксилат® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
467,80
Экономия при брони: -16,26 грн