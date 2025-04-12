Нифедипин является блокатором кальциевых каналов в подгруппе дигидропиридина. Препарат назначается в качестве гипотензивного лекарственного средства (препараты, снижающие артериальное давление) и антиангинального лекарственного средства.

Показания, одобренные FDA

1. Хроническая стабильная стенокардия — клинический синдром, характеризующийся болевыми ощущениями в грудной клетке из-за ишемии миокарда (абсолютное или относительное нарушение кровоснабжения миокарда), не связанной с некрозом кардиоцитов. Нифедипин снижает частоту и силу сердечных сокращений; не угнетает проводимость миокарда.

2. Гипертензия — синдром повышения систолического или диастолического артериального давления. Это состояние, при котором кровеносные сосуды постоянно испытывают повышенное давление. Нифедипин можно применять в качестве монотерапии или в сочетании с несколькими различными препаратами для лечения гипертензии или ИБС.

3. Выраженная гипертензия в период беременности (хроническая, гестационная) и послеродовая гипертензия (повышение АД до более чем 140/90 мм рт. ст.).

Другие показания

1. Первичный (развивается без признаков других заболеваний) и вторичный синдром Рейно. Препарат может предотвращать или ослаблять спазм сосудов конечностей.

2. Высокогорный (высотный) отек легких — это накопление плазмы крови в тканях легких, а затем и в просветах альвеол. Возникает на фоне острой горной болезни.

3. Легочная гипертензия — группа заболеваний, характеризующая повышением давления в легочной артерии.

4. Ахалазия (отсутствие расслабления) — хроническое нервно-мышечное заболевание.

5. Камни дистального отдела мочеточника.

Механизм действия

Во время фазы деполяризации мембран гладкомышечных клеток происходит приток ионов кальция через потенциалуправляемые кальциевые каналы L-типа. Нифедипин ингибирует поступление ионов кальция, блокируя каналы L-типа гладких мышц сосудов и миокардиальных клеток. Снижение уровня внутриклеточного кальция приводит к снижению периферического сопротивления артериальных сосудов и расширению коронарных артерий, что обусловливает снижение системного артериального давления и повышение доставки кислорода к миокарду. Таким образом, нифедипин обладает гипотензивными и антиангинальными свойствами.

Сегодня Нифедипин выпускается в лекарственных формах быстрого (немедленного) и пролонгированного высвобождения действующего вещества. Первоначально фармацевтическая промышленность выпускала препарат только в лекарственной форме короткого, но быстрого действия; поэтому препарат необходимо было принимать несколько раз в сутки. Он вызывал быструю вазодилатацию (релаксация гладких мышц в стенках кровеносных сосудов) с последующей рефлекторной активацией симпатической нервной системы, что приводило к побочным эффектам, таким как головная боль, учащенное сердцебиение и приливы крови. Эти побочные эффекты способствовали тому, что на фармацевтический рынок поступил препарат с пролонгированным высвобождением действующего вещества, который обладал устойчивым 24-часовым антигипертензивным действием и характеризовался меньшим количеством побочных эффектов. Коррекция дозы препарата должна осуществляться с интервалом 7–14 дней. При переходе с препарата с быстрым высвобождением действующего вещества на препарат пролонгированного действия должна применяться та же общая суточная доза. Препараты с быстрым высвобождением можно принимать независимо от приема пищи.

Препараты с быстрым высвобождением начинают действовать в течение 20 мин, их Т ½ — 4–7 ч. Препарат пролонгированного действия действует в течении 24 ч. Он подвергается метаболизму в печени с помощью цитохрома CYP 3A4. Препараты пролонгированного высвобождения имеют биодоступность до 89% по сравнению с лекарственными средствами немедленного высвобождения. Биодоступность значительно повышается у пациентов с печеночной недостаточностью, требующей коррекции дозы.

Рекомендуемый режим дозирования

Хроническая стабильная стенокардия:

Нифедипин немедленного действия: 10 мг 2 р/сут; максимальная доза — 180 мг/сут.

Лекарственное средство пролонгированного действия: 30 или 60 мг/сут; максимальная суточная доза — 120 мг.

Гипертензия:

Нифедипин пролонгированного действия: 30 или 60 мг/сут; максимальная суточная доза — 120 мг.

Гипертоническая болезнь во время беременности или послеродовой период:

препарат немедленного действия: 10 мг; можно повторить в дозе 20 мг через 20 мин.

Побочные эффекты



Проявление побочных реакций характерно для 20–30% пациентов, которым назначают Нифедипин. Это связано прежде всего с его сосудорасширяющими свойствами. К наиболее распространенным побочным эффектам относятся приливы, периферические отеки, головокружение, головная боль, изжога, тошнота. Толерантность (синдром привыкания к лекарственным средствам) — снижение реакции на повторное (неоднократное) введение препарата. Этот синдром более характерен для препаратов немедленного высвобождения нифедипина, чем пролонгированного действия. Реакции гиперчувствительности, такие как зуд, крапивница и бронхоспазм, отмечают редко. Резкое прекращение приема препарата после длительного применения может привести к абстинентным симптомам (группа симптомов различного сочетания, возникающих при полном прекращении приема препарата), таким как гипертензия или стенокардия.

Противопоказания

Повышенная чувствительностью к нифедипину или другим компонентам препарата. Применение препарата противопоказано пациентам с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Для пациентов с нестабильной стенокардией применение нифедипина немедленного высвобождения не рекомендуется, за исключением случаев с сопутствующей бета-блокадой. Следует избегать назначения препарата пациентам с кардиогенным шоком, тяжелым аортальным стенозом, гипотензией, сердечной недостаточностью и умеренной или тяжелой печеночной недостаточностью. Препараты с немедленным высвобождением нифедипина (сублингвально или перорально) при гипертонических неотложных состояниях не являются ни безопасными, ни эффективными. При кардиогенном шоке происходит резкое снижение сократительной способности миокарда и ситуация усугубляется подавлением поступления ионов кальция в клетки сердечной мышцы. При тяжелом аортальном стенозе нифедипин может вызвать коллапс и дисфункцию желудочков. При нестабильной стенокардии нифедипин вызывает рефлекторное повышение сократимости миокарда, что увеличивает его потребность в кислороде, тем самым усугубляя ишемию. Нифедипин может также усугубить гипоперфузию жизненно важных органов у больных с тяжелой гипотензией. Кроме того, пациенты с печеночной недостаточностью могут быть неспособны к метаболизму нифедипина, что приводит к удлинению Т ½ , повышает риск токсичности и побочных эффектов. Наконец, резкое прекращение лечения может возобновить стенокардию и вызвать «феномен отскока» у пациентов с ИБС.

Мониторинг

Нет необходимости в лабораторном мониторинге пациентов, принимающих Нифедипин. Поскольку нифедипин является антигипертензивным препаратом, клиницисты (врачи, работающие в клинике) и больные должны регулярно измерять артериальное давление для достижения терапевтического эффекта от назначенной терапии в соответствии с рекомендациями Американского коллегии кардиологов/Американской кардиологической ассоциации (ACC/AHA) 2017 г. Больных необходимо постоянно контролировать по поводу развития побочных реакций, таких как периферический отек (отек мягких тканей), головокружение, гиперемия (переполнение кровью сосудов кровеносной системы) и др.

Передозировка. Терапия при передозировке

Комплекс мероприятий оказания первой помощи при передозировке Нифедипина зависит от дозы принятого препарата, времени приема пищи, возраста и сопутствующих заболеваний больного. В первую очередь необходимо провести следующие мероприятия: обеспечить проходимость дыхательных путей, дыхания, кровообращения. Передозировка нифедипина может привести к вазодилатации, выраженной гипотензии и рефлекторной тахикардии. Длительная системная гипотензия может прогрессировать до шока и даже смерти. Активированный уголь в дозе 1 г/кг массы тела эффективен, если с момента приема препарата прошло не более 1–2 ч. Процедура кишечного орошения возможна, если применялся препарат с пролонгированным высвобождением или при приеме большого количества пищи. Установление назогастрального зонда и лаваж (промывание) желудка и эвакуация желудочного содержимого обычно неэффективно. Внутривенное введение растворов для реанимации, солей кальция, вазопрессорная терапия допамином или норэпинефрином обычно облегчают состояние больного с гипотензией. Введение высоких доз инсулина — было установлено, что такая манипуляция помогает сократить количество летальных исходов и улучшить гемодинамику. При передозировке во время проведения терапии необходимо постоянно контролировать результаты ЭКГ, показатели жизнедеятельности больного, функции почек, количество выделения мочи. Больных с передозировкой препаратов немедленного высвобождения следует наблюдать 4–7 ч. Больных с передозировкой препаратов пролонгированного высвобождения — 24 ч. Специфический антидот отсутствует.

Особенности применения



Препарат может обусловливать развитие гипотензии, поэтому рекомендуется тщательный подбор дозы (начиная с минимальной) для достижения терапевтического эффекта (долгосрочный мониторинг пациента). Сублингвальные препараты не рекомендуются при экстренных или неотложных состояниях, связанных с гипертензией, из-за отсутствия данных об эффективности и многочисленных тяжелых побочных эффектов, таких как неконтролируемое снижение артериального давления, рефлекторная тахикардия и церебральная ишемия/инфаркт миокарда (Khan K.M. et al., 2019).

Интересные исследования

Преждевременные роды — важная проблема в акушерстве, которая является наиболее распространенной причиной неонатальной смерти и заболеваемости. Поэтому поиск способа их предотвращения всегда вызывает особый интерес у ученых.

Двойное слепое рандомизированное клиническое исследование было проведено на беременных с гестационным возрастом 26–34 нед беременности, которые обратились в больницу по причине преждевременных родов. Они были случайным образом распределены на 3 группы, которым назначали: индометацин и плацебо; нифедипин и плацебо; и комбинацию индометацина и нифедипина соответственно. Оценивали ингибирование маточных сокращений в течение 2 ч и предотвращение преждевременных родов в течение 48 ч и 7 дней. Кроме того, срок беременности, количество преждевременных родов и интервал между началом исследования и родами были сопоставлены между тремя группами.

В исследовании принимали участие 150 женщин. 2 женщины в группе нифедипина и 1 — в группе с комбинацией препаратов были исключены из исследования в связи гипотензией. Во время исследования женщины из трех групп не имели значительных отличий по возрасту, индексу массы тела (ИМТ), тяжести течения беременности, гестационному возрасту. Для 36 женщин (72%) в группе индометацина, 36 (72%) в группе нифедипина и 41 (89,4%) в комбинированной группе удалось предотвратить схватки в течении первых 2 ч после терапевтического вмешательства (р=0,002). Предотвращение преждевременных родов в течение 48 ч (р=0,003), в течение 7 дней (р=0,021), гестационный возраст при рождении (р=0,001), продление срока беременности более 37 нед (р=0,007) и масса новорожденных (р=0,020) были значительно выше в группе комбинированного лечения (индометацин+нифедипин).

Для предотвращения преждевременных родов и продления срока беременности комбинированная терапия нифедипином и индометацином была более эффективной, чем монотерапия с применением любого из 2 препаратов (Kashanian M. et al., 2019).

