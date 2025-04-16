Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
21,34
Экономия при брони: -1,13 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
46,02
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
23,15
Экономия при брони: -1,69 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
46,34
Экономия при брони: -3,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,82
Экономия при брони: -3,53 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,95
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
23,23
Экономия при брони: -1,64 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
46,48
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,11
Экономия при брони: -1,09 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
27,05
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
26,46
Экономия при брони: -0,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,00
Экономия при брони: -0,93 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,75
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,47
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,77
Экономия при брони: -2,96 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,43
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,74
Экономия при брони: -0,93 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,88
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
23,03
Экономия при брони: -1,16 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
49,20
Экономия при брони: -6,07 грн