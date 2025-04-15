Киев
Нифедипин (Nifedipine)

Нифедипин (Nifedipine)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 155 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
21,99 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,29
Экономия при брони: -1,46 грн
20,83 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,83
Экономия при брони: -2,65 грн
43,18 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -2,30 грн
41,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,00 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
38,37 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
43,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -2,30 грн
41,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
41,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,74
Экономия при брони: -1,26 грн
21,48 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
31,76
Экономия при брони: -1,86 грн
29,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,89
Экономия при брони: -2,91 грн
21,98 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
15,12 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -2,30 грн
41,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
41,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
33,44 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
43,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
43,30
Экономия при брони: -1,50 грн
41,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
21,40 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
38,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
20,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
17,64
Экономия при брони: -0,92 грн
16,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
26,46
Экономия при брони: -1,38 грн
25,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -2,30 грн
41,80 грн
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