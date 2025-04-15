Львов (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,29
Экономия при брони: -1,46 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,83
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -2,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,74
Экономия при брони: -1,26 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
31,76
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,89
Экономия при брони: -2,91 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
D.s.
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
43,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
17,64
Экономия при брони: -0,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
26,46
Экономия при брони: -1,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -2,30 грн