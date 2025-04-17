Винница (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,78
Экономия при брони: -1,03 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
27,10
Экономия при брони: -1,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,88
Экономия при брони: -1,56 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
46,30
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
43,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
35,28
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,40
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,20
Экономия при брони: -2,63 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
43,88
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
25,05
Экономия при брони: -4,23 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
50,10
Экономия при брони: -7,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
21,83
Экономия при брони: -0,96 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,86
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
23,06
Экономия при брони: -1,21 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
49,19
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,41
Экономия при брони: -1,56 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
40,55
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,77
Экономия при брони: -0,87 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,53
Экономия при брони: -2,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -1,00 грн