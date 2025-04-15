Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,92
Экономия при брони: -1,33 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
48,88
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,21
Экономия при брони: -1,10 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
49,25
Экономия при брони: -5,27 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,31
Экономия при брони: -0,99 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,01
Экономия при брони: -1,64 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
25,78
Экономия при брони: -4,91 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
25,64
Экономия при брони: -1,27 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,28
Экономия при брони: -0,90 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
48,72
Экономия при брони: -5,32 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
23,11
Экономия при брони: -1,52 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
46,24
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,37
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
25,13
Экономия при брони: -3,73 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,62
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,78
Экономия при брони: -1,19 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
46,09
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
26,46
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог